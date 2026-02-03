Solsona FM: el Carnaval en directe
L'emissora municipal de ràdio ofereix una programació especial perquè qui no hi pugui anar, també visqui la festa
Per tercer any consecutiu, el tradicional sermó del Carnaval de Solsona es podrà escoltar en directe a Solsona FM. La retransmissió tindrà lloc diumenge 15 de febrer, pels volts de dos quarts de dotze del migdia, amb l’objectiu que tothom pugui seguir fil per randa aquest repàs satíric de l’actualitat de l’últim any. Així, tant els qui siguin a la plaça com aquells que no hi puguin assistir per motius diversos –ressaca, mandra o altres causes– podran gaudir de la festa sense perdre’s cap detall.
Dimecres vinent, 11 de febrer, s’estrena també l’especial de Carnaval dels Ulls de Clio a les 18 h. Aquesta edició sorprèn pels seus continguts originals: l’equip seguirà els carrers de Solsona amb micro i càmera per mostrar com es viu la festa, i a més oferirà una radionovel·la amb escenes del Carnaval. La iniciativa combina humor, reportatge i creativitat audiovisual per acostar la festa a tots els públics.
A més, Solsona FM posarà en marxa l’Agenda del Carnaval, que s’emetrà diàriament a partir de dijous i fins al Dimecres de Cendra. Els horaris de transmissió seran a tres quarts d’11 del matí, tres quarts de 2 del migdia, tres quarts de 4 i tres quarts de 7 de la tarda. L’agenda inclourà tota la programació detallada dels actes i també es podrà consultar i descarregar a través del web de la ràdio, solsonafm.cat.
Amb aquestes propostes, Solsona FM reforça la seva aposta per difondre el Carnaval i apropar la festa a tothom, tant als qui poden participar-hi presencialment com als qui prefereixen seguir-la a distància.
