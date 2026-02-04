Copes d'autor per la Fira del Trumfo i la Tòfona
Jaume Cuadrench crea les il·lustracions de dues versions per a vi blanc i negre amb el Castellvell com a protagonista del disseny
El cap de setmana del 14 i 15 de març, Solsona acollirà una nova edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès. Com és tradició, la fira comptarà amb unes copes de vi commemoratives que enguany porten la signatura de l’artista Jaume Cuadrench.
En aquesta edició s’han creat dues copes diferenciades, una en blanc i una en negre, que comparteixen un mateix fil conductor: la representació del paisatge i la identitat de la ciutat. El motiu central del disseny és el relleu de Solsona amb el Castellvell al fons, una imatge emblemàtica que posa en valor el patrimoni i l’entorn del municipi.
Cuadrench ha volgut plasmar en aquestes peces el perfil de la ciutat, integrant l’horitzó urbà amb el paisatge que l’envolta. Les línies del relleu converteixen la copa en un element simbòlic que connecta territori, tradició i cultura.
Amb aquesta proposta artística, les copes commemoratives esdevenen molt més que un record de la fira: són una invitació a brindar pel producte de proximitat i pel paisatge de Solsona i el Solsonès.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar