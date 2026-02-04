Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Copes d'autor per la Fira del Trumfo i la Tòfona

Jaume Cuadrench crea les il·lustracions de dues versions per a vi blanc i negre amb el Castellvell com a protagonista del disseny

L'artista amb les seves creacions

L'artista amb les seves creacions / CCS

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El cap de setmana del 14 i 15 de març, Solsona acollirà una nova edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès. Com és tradició, la fira comptarà amb unes copes de vi commemoratives que enguany porten la signatura de l’artista Jaume Cuadrench.

En aquesta edició s’han creat dues copes diferenciades, una en blanc i una en negre, que comparteixen un mateix fil conductor: la representació del paisatge i la identitat de la ciutat. El motiu central del disseny és el relleu de Solsona amb el Castellvell al fons, una imatge emblemàtica que posa en valor el patrimoni i l’entorn del municipi.

Cuadrench ha volgut plasmar en aquestes peces el perfil de la ciutat, integrant l’horitzó urbà amb el paisatge que l’envolta. Les línies del relleu converteixen la copa en un element simbòlic que connecta territori, tradició i cultura.

Amb aquesta proposta artística, les copes commemoratives esdevenen molt més que un record de la fira: són una invitació a brindar pel producte de proximitat i pel paisatge de Solsona i el Solsonès.

Copes d'autor per la Fira del Trumfo i la Tòfona

