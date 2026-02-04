Una guia recull les empreses i serveis actualitzats del Solsonès
La nova edició ofereix en paper informació de més de 450 referències de la comarca i incorpora una coberta dissenyada pel creador solsoní Pol Blanca
La nova edició de la Guia de serveis de Solsona i comarca 2026 ja està a disposició de la ciutadania i es pot obtenir gratuïtament als ajuntaments del Solsonès i a les dependències del Consell Comarcal. La publicació, que editen conjuntament el Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval, recull les dades de contacte de més de 450 empreses, establiments, professionals, entitats, serveis i organismes oficials de la comarca.
Com és habitual, la guia esdevé una eina de consulta pràctica tant per a la població resident com per a les persones que visiten el territori, ja que, a més de telèfons, adreces i correus electrònics, inclou també els horaris del transport públic i el calendari de fires i festes del Solsonès, amb més de 120 cites al llarg de l’any.
La coberta de la nova edició és obra del dissenyador gràfic solsoní Pol Blanca Barrera, guanyador del concurs convocat el novembre passat. La proposta és un mosaic geomètric de colors vius i càlids que incorpora icones simbòliques dels diferents serveis de la comarca, des de l’habitatge i la tecnologia fins a la restauració, la moda o la salut. El jurat, format per representants de les tres entitats editores, va destacar la frescor del disseny i el fet que “amb un simple cop d’ull ja s’identifica que es tracta de la guia de serveis”.
Blanca, que en els darrers temps ha signat diversos cartells locals —com el del Carnaval d’enguany, el de l’última Fira de Sant Isidre o el de la Festa Major del 2024—, rebrà com a premi 100 euros i un lot d’entrades del Carnaval.
D’aquesta edició se n’han imprès 1.500 exemplars, que es distribuiran entre tots els municipis del Solsonès. Paral·lelament, la Guia de serveis de Solsona i comarca també es pot consultar en format digital al portal www.guiadesolsona.cat, on la informació està ordenada per categories i municipis, fet que en facilita la cerca.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys