"Estem davant d'una edició experimental del Carnaval per l'aforament a la rua i els nous horaris de la nit"
El president de l'asociació que organtiza la festa, Àlex Vilanova, apunta les claus d'una celebració que arrenca aquest cap de setmana com una de les cites grans del calendari solsoní
La nova edició del Carnaval de Solsona arriba amb canvis importants que marquen aquesta festa com una de les més experimentals dels darrers anys. Per primer cop, l’organització ha limitat la participació a 700 persones a la tradicional rua de comparses, amb l'objectiu de mantenir la qualitat de l'espectacle i evitar que l'activitat es perdi en un mar de participants. A més, s'han proposat nous horaris per als actes de dissabte a la nit. Amb aquests canvis, l’Associació del Carnaval de Solsona busca aconseguir un millor equilibri entre la tradició i les noves exigències logístiques, tot mantenint l’esperit festiu que caracteritza aquesta celebració tan arrelada a la ciutat.
Així, el Carnaval de Solsona es presenta amb diverses novetats en la seva organització, especialment pel que fa als horaris i la limitació de la participació a la tradicional rua. El president de l'Associació del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova, explica que aquest any es planteja un canvi en els horaris d'alguns actes a causa de les condicions climatològiques dels darrers anys: "Fa dos anys, pràcticament no vam poder ni fer el ruc pixant, perquè estàvem en plena sequera, i el dissabte de Carnaval va ploure una estona, però ens va deixar fer. L'any passat, però, no vam poder fer l'arribada de dissabte amb la rua de comparses i ens va obligar a fer un canvi d'horari molt gran", diu Vilanova.
Pel que fa a la participació, Vilanova destaca que l'organització del Carnaval de Solsona compta amb 20 membres a la Junta i uns 1.500 socis. "Els majors de 16 anys paguen 20 euros l'any, i els menors, 5 euros. Aquests socis poden gaudir de diversos avantatges, com descomptes en entrades i l'abonament per la sala polivalent", explica el president de l'associació. Tot i que els membres de la Junta són voluntaris, les comparses també juguen un paper clau en la logística, amb moltes d'elles col·laborant en l'organització d'actes i espectacles.
Una de les novetats d'enguany és la limitació del nombre de persones a la rua, establert en 700 participants. "Aquest any vam limitar la rua per evitar que es faci massa llarga i que perdi l'esperit de la festa", assenyala Vilanova. Tot i això, l'organització està valorant la possibilitat d'augmentar el nombre de participants el proper any en funció de com vagi l'actual edició. "Potser l'any que ve serem capaços d'assumir 900 persones en lloc de 700", apunta.
Quant a la seguretat, l'associació manté una estreta coordinació amb la Policia Local, l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra. "ja vam fer una reunió amb l'Ajuntament i amb Mossos per establir les mesures de seguretat, ja que hi ha el trànsit a les carreteres, com a la C-26, que cal tallar per garantir la seguretat de tothom", comenta Vilanova.
Premis Bois ja aquest cap de setmana
El Carnaval de Solsona no només es viu el cap de setmana central, ja que les activitats comencen aquest divendres amb un acte per reconèixer les persones que han col·laborat amb l'associació, així com els Premis Boig, que es donaran a conèixer aquest mateix cap de setmana. El programa preveu per divendres sis de febrer a les 22:01, concert de Casi Vigília amb l’Orquestra Patinfanjàs a la Sala Polivalent. Seguidament, el Carnaval de Llegir. Per dissabte set de febrer a les 17:00, Road 3 París – Cal Dach a la Plaça del Bisbe, organitzat per la Comparsa Xyssus. A les 17:59, El Tardeo amb DJ Raúl Orellana a la Plaça Sant Joan, organitzat per la Comparsa Sugus i la Comparsa La Draca. A les 19:00, inauguració de l’exposició del 50è aniversari dels Concursos de Fotografia a la Biblioteca Carles Morató. A les 19:30, Koncert KKSCT a la Plaça Major, organitzat per la Comparsa KGB. A les 22:45, OSSea #poSSa-ta-la i Nit d’Assaig a la Plaça Major, amb la col·laboració de la Comparsa Clopotors. Seguidament, A MAMarla Pirate Party des de la Plaça Major, organitzat per la Comparsa Sant Hilaris. A les 02:00, Nit Electrònica “Festa Flaix” a la Sala Polivalent.
Diumenge vuit de febrer a les 10:00, Enramades al Nucli Antic, organitzades per la Comparsa Panders. A les 10:30, Parc Infantil a la Plaça del Camp, organitzat per la Comparsa Mata-rucs. A les 12:03, VIPmut Enramat amb “La Quinta Acústics” a la Plaça Sant Joan, organitzat per la Comparsa VIP Mums. A les 13:45, Dinar Rosa a la Plaça del Camp, organitzat per la Comparsa Geganteta. A les 17:29, Ball d’Assaig amb Jaume Barri a la Sala Polivalent.
Per a Vilanova, aquesta edició del Carnaval serà una "prova pilot" per a alguns canvis, com el canvi d'horaris i la limitació de la rua. "L'any passat ja vam provar els nous horaris, i aquest any estem fent una prova per veure com funciona tot", afirma.
Amb tot, l'ambient de Carnaval ja comença a viure's a Solsona, i l'ànim és de fer d'aquesta edició una gran festa que, com sempre, acull la ciutat amb molta il·lusió i una gran participació, segons ha remarcat Vilanova.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi