Els Catarres encapçalen aquest cap de setmana la 37a Festa del Brut i la Bruta de Torà
La cita combina els actes històrics de la Llordera amb concerts, activitats familiars i una programació nocturna que consolida la festa com l’inici dels Carnavals a Ponent
Torà tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l’epicentre del carnaval tradicional de les comarques de Ponent amb la celebració de la 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta, una cita plenament consolidada que reivindica l’antiga Llordera documentada ja al segle XVII. Els actes principals tindran lloc els dies 6 i 7 de febrer i combinaran la cultura popular amb una oferta musical de primer nivell, encapçalada pel grup Els Catarres i pel periodista i presentador Espartac Peran, convidat especial d’enguany.
L’Associació Cultural el Brut i la Bruta ha tornat a apostar per un model festiu que conjuga fidelitat a la tradició i capacitat d’atracció per a públics diversos. “És una festa que manté una identitat molt clara, però que alhora ha sabut créixer sense perdre l’essència”, destaquen des de l’organització.
La tarda de dissabte, eix vertebrador de la festa
Tot i l’empenta que ha guanyat el programa musical nocturn en les darreres edicions, el cor de la celebració continua sent la tarda de dissabte. La plaça del Pati es convertirà en l’escenari principal amb la presència dels personatges històrics del cicle de la Llordera —el Brut, la Bruta, el Bonic, la Bonica i la resta del seguici—, que donaran vida als moments més simbòlics de la jornada.
Un dels plats forts serà, un any més, el pregó satíric, en què es repassarà l’actualitat de Torà amb clau d’humor i ironia. A continuació tindran lloc els ballets dels quatre gegants i del Constantí, abans de donar pas a la rua de carnaval pels carrers del nucli antic. La tarda es clourà amb una botifarrada popular i el tradicional Bingo, que aquest any incorpora un format musical com a novetat per enllaçar amb els concerts del vespre.
Els Catarres, protagonistes de la nit
La programació musical serà un dels grans reclams de l’edició d’enguany. Divendres a la nit, el pavelló poliesportiu acollirà el concert d’Els Catarres, una de les bandes de referència del pop-folk català. Dissabte, la nit de disfresses comptarà amb les actuacions de Banda Neon i K-ZU, en una proposta pensada per allargar la festa fins ben entrada la matinada.
El públic familiar també tindrà el seu espai amb l’actuació del grup Ambauka, que dissabte al matí animarà els més petits i reforçarà el caràcter intergeneracional de la celebració.
Tradició viva: La Llordereta i el Constantí
La continuïtat de la festa està assegurada gràcies a La Llordereta, l’acte infantil que es farà dissabte al matí, en què els nens i nenes recreen els elements més emblemàtics del Brut i la Bruta amb gegants, música i personatges adaptats a la seva mida.
Divendres 6 de febrer també es donarà el tret de sortida oficial amb la Nit del Constantí i la Constantifarra, un acte estrenat l’any passat que ret homenatge a aquesta figura central del relat festiu. El Constantí recorrerà els carrers del casc antic guiant el públic en una cercavila nocturna que es combinarà amb la nova beguda pròpia de la festa.
Una arrel que ve del segle XVII
La Festa del Brut i la Bruta té les seves arrels en l’antiga Llordera, que se celebrava tradicionalment el Dijous Gras i de la qual hi ha referències escrites des del segle XVIII. La recuperació i adaptació d’aquesta festivitat ha permès a Torà preservar una part essencial del seu patrimoni immaterial, projectant-lo cap al futur sense perdre la seva singularitat.
Amb aquesta 37a edició, la vila reafirma el seu paper com a porta d’entrada al carnaval a Ponent i com un dels exemples més vius de com la tradició pot conviure amb l’espectacle i la modernitat.
