Nits de Carnaval: un Punt Lila vetllarà per una festa amb respecte
El dispositiu obrirà les quatre nits dels 7, 12, 13 i 14 de febrer de 23 a 4 de la matinada. L’any passat va atendre 113 persones sense cap denúncia registrada
El Carnaval de Solsona tornarà a plantar cara a les agressions sexistes i LGTBI-fòbiques amb la consolidació del Punt Lila, un dispositiu que, des de fa sis anys, forma part de l’engranatge de la festa per assegurar que l’ambient transgressor i popular del Carnaval sigui també un espai de respecte i seguretat per a tothom. Enguany, la regidoria de Feminismes, amb el suport del SIAD del Solsonès i l’Associació de Festes del Carnaval, repeteixen el model amb un espai fix al centre i atenció directa durant els actes nocturns de la sala polivalent.
El Punt Lila s’ubicarà al número 1 del carrer de la Regata, a les dependències de l’oficina ambiental de Solsona, un emplaçament considerat estratègic per la seva centralitat i per les condicions de privacitat i confidencialitat que ofereix. Des d’aquí, es combinaran accions de sensibilització, informació i assessorament en violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb l’atenció directa en cas que es produeixi qualsevol incidència.
L’espai s’obrirà els dies 7, 12, 13 i 14 de febrer, d’onze de la nit a quatre de la matinada. La gestió anirà a càrrec, el primer dia, de personal d’Antisida Lleida, mentre que la resta de nits el servei el prestarà el projecte Espai Propi de Creu Roja Joventut.
Paral·lelament, durant els actes nocturns de la sala polivalent, les persones que se sentin víctimes o que presenciïn alguna agressió per raó de sexe, gènere, expressió de gènere o orientació sexual podran adreçar-se als membres de la Junta del Carnaval, identificables per la seva bata multicolor. Aquests activaran els protocols interns i mobilitzaran les persones de l’organització que han rebut formació específica de la comissió lila. També des de la barra, gestionada per la Colla Gegantera del Carnaval, es facilitarà la derivació cap al Punt Lila si cal.
La regidora de Feminismes, Maria Moumen, subratlla que aquest dispositiu és “una eina clau per garantir que la festa nocturna sigui un espai segur i lliure de violències”. Segons remarca, “el Carnaval de Solsona és transgressor i popular, i precisament per això hem de vetllar perquè tothom el pugui viure amb llibertat, respecte i seguretat”. L’organització també destaca el caràcter dissuasiu del servei com a mecanisme de prevenció de qualsevol tipus d’assetjament.
Les dades de l’any passat avalen el paper del Punt Lila. Al nucli antic es van atendre 113 persones, majoritàriament dones d’entre 19 i 29 anys. En tots els casos es van fer tasques d’informació i sensibilització, sense que es registrés cap denúncia per agressió sexual o LGTBI-fòbica. A la sala polivalent, tampoc no va caldre intervenir cap nit.
El dispositiu està finançat amb càrrec als Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i del Ministeri d’Igualtat, una aportació que permet mantenir i consolidar aquest servei en una de les festes més multitudinàries i emblemàtiques del país.
