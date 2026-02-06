Riner obre el rebost que farà poble
Un nou equipament públic a Freixinet combina informació, productes de proximitat i espais culturals amb el suport de la Diputació per reimpulsar la vida en comunitat
L’Ajuntament de Riner ha enllestit el nou Rebost del poble, un espai multiservei situat al Local Social de Freixinet que vol esdevenir un punt neuràlgic tant per als veïns com per als visitants. El projecte ha comptat amb un pressupost de prop de 70.700 euros, dels quals 66.666,66 € provenen d’un ajut de la Diputació de Lleida, i ha permès transformar en només un mes un espai de 370 m² en un centre modern, accessible i funcional.
L’equipament acull un punt d’informació turística i cultural, una zona de venda de productes de proximitat, una petita biblioteca especialitzada en món rural i autors locals, i un espai polivalent per a presentacions, tallers i activitats. El seu objectiu és doble: donar servei al dia a dia del municipi i, alhora, convertir-se en una porta d’entrada per als forasters que arriben a aquest racó del Solsonès.
El Rebost posa en valor el treball dels pagesos i elaboradors del municipi amb una oferta que inclou formatges, embotits, conserves, vi, ous ecològics, oli o mel, entre altres productes. La iniciativa vol reforçar l’economia local i afavorir la creació de xarxes de col·laboració entre els veïns, a més de divulgar la cultura gastronòmica del territori.
Pel que fa a l’àmbit informatiu, l’espai disposa de tríptics, plànols i un monitor amb audiovisuals sobre el municipi, així com d’una biblioteca temàtica. També s’hi ha habilitat una zona per a actes que vol actuar com a punt d’interacció social, on veïns i visitants puguin conèixer de primera mà els productes i les iniciatives del territori.
El nou equipament també jugarà un paper clau dins del projecte Redicat, ja que actuarà com a punt de partida per a les rutes de descoberta de les abelles i els camps de plantes mel·líferes. Els visitants podran utilitzar els vestidors existents abans de continuar el recorregut fins a l’espai Apiària, a la Casa Gran del Miracle.
L’alcalde, Joan Solà, ha destacat que el Rebost «serà un servei dinàmic de promoció del municipi a través dels productes locals i la cultura gastronòmica», i que vol reforçar la cohesió de la comunitat. Per la seva banda, l’arquitecta del projecte, Marta Solà, ha subratllat les millores en calefacció, il·luminació, seguretat elèctrica i sistemes de refrigeració, així com els criteris d’accessibilitat i sostenibilitat amb què s’ha executat l’obra.
La iniciativa s’emmarca en el projecte Sudsonès, compartit amb municipis com Pinós i la Molsosa, que també han habilitat espais similars i que es connecten a través de la Carrerada, un camí tradicional que vertebra aquest espai integrador al cor del territori.
