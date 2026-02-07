Solsona recupera el C1 als exàmens de Cambridge per donar resposta a l’augment de la demanda
Els organitzadors preveuen oferir quatre nivells d’anglès amb els Cambridge del 6 de juny després de reunir gairebé un centenar de participants l’any passat
La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Solsona ha fet públic el calendari dels exàmens oficials de Cambridge 2026, que se celebraran a la ciutat el pròxim 6 de juny. La principal novetat d’aquesta edició és la recuperació del nivell C1 Advanced (CAE), una titulació que no s’oferia en les darreres convocatòries i que es reincorpora arran de la demanda detectada entre l’alumnat i els centres preparadors.
La jornada d’exàmens tindrà lloc a l’Escola Arrels II i permetrà optar als certificats A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE), tots ells amb reconeixement internacional. Abans de la prova oficial, els aspirants tindran l’oportunitat de fer mock exams o proves de nivell gratuïtes, una eina pensada per conèixer el nivell real de cada estudiant, familiaritzar-se amb el format de l’examen i millorar la preparació.
Aquestes proves prèvies es faran el dissabte 7 de març a l’Escola Arrels II, amb data límit d’inscripció el 4 de març. L’organització les considera un pas clau per garantir una millor orientació dels candidats abans de formalitzar la inscripció definitiva als exàmens oficials.
La iniciativa, que es duu a terme a Solsona des de fa deu anys, té com a objectiu fomentar l’aprenentatge de l’anglès i facilitar que l’alumnat del municipi i del Solsonès pugui obtenir títols oficials de Cambridge sense haver-se de desplaçar fora de la ciutat. Això suposa, segons l’Ajuntament, una millora clara de les oportunitats formatives i laborals dels participants.
El projecte està coordinat per Maria Claret i Sara Malé, amb la col·laboració d’escoles i acadèmies de la ciutat i l’assessorament de Susan Pexton, delegada de Cambridge a Lleida. Les coordinadores destaquen la diversitat de certificacions que ofereix Cambridge Assessment English i el fet que els exàmens s’adrecin a alumnes de totes les edats, des d’infants fins a adults.
Per tal de resoldre dubtes i facilitar tota la informació necessària, s’ha convocat una sessió informativa en línia per al 3 de març, adreçada a famílies i centres preparadors. L’enllaç de connexió s’enviarà a les persones inscrites als mock exams.
En l’edició de l’any passat, 98 persones van participar en les proves de nivell, majoritàriament infants i joves, però també adults. Els nivells més sol·licitats van ser el B2 First (FCE) i el B1 (PET). Posteriorment, 17 candidats es van presentar a l’examen oficial de B2, nou al de B1 i vuit al nivell A2 Key.
Els preus d’aquesta convocatòria, segons les tarifes oficials de Cambridge Lleida, són de 107 euros per a l’A2 Key, 117 euros per al B1 Preliminary, 210 euros per al B2 First i 226 euros per al C1 Advanced. El termini d’inscripció als exàmens es tancarà el 22 d’abril. Per a més informació, es pot contactar amb la coordinació dels exàmens de Cambridge a Solsona a través del correu cambridge@ajsolsona.cat
