Solsona ja llueix de Carnaval amb les Enramades dels carrers
Les colles engalanen el nucli antic després d’una nit intensa de concerts, convertint la ciutat en un gran escenari festiu a l’inici dels dies grans
P.B.
Després d’una intensa nit de concerts a la plaça Major i música electrònica a la sala polivalent, Solsona ha despertat aquest diumenge amb l’energia intacta per donar el tret de sortida a un dels rituals més esperats del seu Carnaval: la penjada de les Enramades. Des de primera hora del matí, les colles han pres els carrers del nucli antic per transformar-los en un gran escenari festiu a l’aire lliure.
Tot i que l’hora oficial d’inici de l’engalanada era a les deu del matí, molt abans ja es respirava ambient de festa als carrers. Solsonins i solsonines, molts d’ells vestits amb les tradicionals bates, omplien el centre històric mentre la música sonava i les escales i grues s’anaven col·locant per facilitar la instal·lació dels guarniments. L’activitat frenètica i les ganes de Carnaval anticipaven l’arribada dels dies centrals de la celebració.
Cap al migdia, el tram que va del Portal del Pont al Portal del Castell ja lluïa quasi completament decorat. Cada carrer ha tornat a mostrar la seva creativitat amb propostes ben diverses. Al carrer de Sant Miquel, una espectacular instal·lació formada per un gran coet i diversos planetes ha captat totes les mirades. El carrer de Sant Cristòfol s’ha decantat per una temàtica cinèfila, mentre que a la plaça de Sant Joan les cintes de colors han omplert l’espai d’un aire festiu i dinàmic.
Un altre dels punts més destacats és el portal del Castell, on s’han col·locat columnes i un frontó d’estil grec que donen un toc monumental a l’entrada al nucli antic. Tampoc han faltat a la cita anual carrers habitualment molt implicats en les enramades, com Josep de Calassanç, el carrer del Castell, Hospital Vell i Sant Pere, que han tornat a aportar el seu granet de sorra a la imatge global del Carnaval.
Més enllà de l’espectacle visual, les enramades són també una gran expressió de cohesió social. Les colles col·laboren entre elles per muntar els guarniments, comparteixen eines, idees i experiència, i fan de la feina col·lectiva una veritable trobada ciutadana. Aquest esperit es fa especialment visible a la plaça Major, on als balcons hi onegen les banderes de totes les colles oficials, un símbol que la festa és de tothom.
La matinal festiva té el seu colofó amb el tradicional dinar de comparses a la plaça del Camp, un àpat popular que serveix per cloure una jornada de treball compartit i reforçar encara més els lligams entre participants. Amb els carrers ja gairebé a punt, Solsona entra de ple en els dies grans del seu Carnaval, una celebració que, entre concerts, guarniments i participació popular, torna a convertir el centre històric en un aparador de creativitat i comunitat.
