El Solsonès prepara un Pla d'Envelliment per combatre la solitud no desitjada
El Consell Comarcal desplegarà tres grans línies d’actuació per acompanyar la gent gran, després d’un estudi que revela que el fenomen també afecta persones que viuen en família i en residències
El Consell Comarcal del Solsonès posarà en marxa tres projectes per afrontar la solitud no desitjada de les persones grans, un problema social que afecta tant veïns que viuen sols com persones que conviuen amb familiars o en residències. Les mesures sorgeixen arran d’un estudi elaborat a partir d’una enquesta comarcal que ha permès obtenir una radiografia acurada de la situació.
La primera línia d’actuació serà la creació d’un programa de voluntariat amb persones grans, concebut des d’una doble vessant: perquè les persones amb bona salut puguin aportar els seus coneixements i experiència, i perquè les que tenen més dependència puguin rebre suport i acompanyament. El Consell Comarcal vol impulsar un voluntariat ampli, no limitat a l’àmbit social, sinó també vinculat a interessos com la cultura, la història, el medi ambient o l’educació. L’objectiu és reforçar els vincles socials, fomentar l’activitat i evitar l’aïllament.
La segona línia serà el Pla d’Envelliment Personal, un conjunt de tallers que ajudaran la gent gran a planificar el seu futur en tots els àmbits: lleure, habitatge, economia, salut i qüestions jurídiques com el testament. Aquests tallers serviran perquè cada persona pugui revisar com distribueix el seu temps i decidir en què voldria invertir-lo: activitats socials, espais de descans, relacions personals o participació comunitària. També s’oferirà informació sobre recursos i serveis disponibles al territori.
La tercera mesura consistirà en reactivar i ampliar la campanya de detecció de maltractaments a través dels comerços, incorporant-hi la identificació de situacions de solitud no desitjada. Els establiments del Solsonès actuaran com a “radars socials”, ja que sovint són punts de contacte quotidià amb persones grans. Quan detectin canvis de conducta, aïllament o indicis de vulnerabilitat, podran comunicar-ho als serveis socials perquè s’hi pugui intervenir.
Un estudi amb una mostra representativa
Aquestes accions es basen en una enquesta adreçada a persones majors de 60 anys, tant residents en nuclis urbans com en masies aïllades. El qüestionari es va distribuir en format digital, a través dels ajuntaments i les xarxes socials, però també en paper en punts clau com els consistoris, centres cívics i centres sanitaris. A més, es va fer arribar a totes les persones usuàries del servei de teleassistència i d’ajuda a domicili, cosa que ha permès arribar a col·lectius amb menys mobilitat o més aïllats.
L’enquesta es va concebre com un autotest: les persones participants podien valorar el seu grau de solitud i, en cas de resultat elevat, se’ls recomanava demanar ajuda professional. Alhora, les respostes han servit per elaborar l’estudi tècnic.
Qui se sent més sol al Solsonès
Els resultats mostren que els homes manifesten més sentiment de solitud que les dones i que una de les franges més afectades és la de 60 a 64 anys, una etapa de transició marcada per canvis vitals, problemes de salut a la família, emancipació dels fills o pèrdua de la parella. Viure en municipis petits o en masies aïllades també incrementa el risc.
L’estudi confirma, a més, que viure en família no evita la solitud. Moltes persones grans que conviuen amb fills o nets, o que resideixen en equipaments assistencials, poden sentir-se soles per la pèrdua d’autonomia, de mobilitat o de la parella, o per la manca de relacions significatives.
Un 45% dels enquestats presenten un nivell de solitud moderat, una situació que els tècnics consideren normal en determinats moments de la vida. El problema, adverteixen, apareix quan aquest sentiment es cronifica i esdevé intens, moment en què cal una intervenció.
Amb els tres projectes anunciats, el Consell Comarcal del Solsonès vol passar de la diagnosi a l’acció i construir una resposta comunitària que redueixi l’aïllament i millori la qualitat de vida de la gent gran del territori.
