Aliança Catalana del Solsonès reclama transparència en les negociacions sobre el futur del centre sanitari
La formació, que no te representació electe a la comarca, critica el “secretisme” de l’acord anunciat per ERC amb el Govern i demana accés a tota la informació i sessions obertes a la ciutadania
Aliança Catalana del Solsonès, partit sense cap càrrec electe a la comarca, ha alçat la veu contra la manera com s’estan conduint les negociacions sobre el futur del Centre Sanitari del Solsonès. En un comunicat, la formació rebutja el “secretisme” amb què, segons denuncia, s’ha gestionat l’acord anunciat recentment per ERC–Solsonès amb el Govern de la Generalitat, un acord que, asseguren, “deixa més dubtes que aclariments”.
El partit recorda que el centre sanitari ha estat gestionat fins ara pel Consell Comarcal del Solsonès, un model que consideren que no hauria de recaure en una administració comarcal. En aquest sentit, Aliança Catalana defensa que cal una estructura sanitària especialitzada que garanteixi una atenció “digna i estable”. Tot i això, critica durament la forma com s’ha conduït el procés: d’amagat de la població, sense explicar-ne els detalls i sense implicar la ciutadania ni aportar dades sobre què suposaria realment el traspàs.
Un dels punts que ha generat més sorpresa és el canvi de rumb del Govern. Després d’haver defensat inicialment opcions de gestió plenament públiques, finalment s’apunta cap a Althaia, l’ens que gestiona diversos hospitals al Bages. Per a Aliança Catalana, un gir d’aquesta magnitud no es pot justificar amb un simple “vot de confiança”, especialment tenint en compte —asseguren— els incompliments previs del Govern en altres promeses. La formació reclama que, en matèria de salut, la confiança s’ha de basar en compromisos escrits, calendaris clars i mecanismes de control públic, i no en declaracions genèriques.
Davant d’aquesta situació, Aliança Catalana del Solsonès ha registrat una sol·licitud formal d’accés a la informació pública per obtenir explicacions, actes i informes que acreditin la viabilitat real de totes les opcions que, segons s’havia dit, hi havia sobre la taula. L’objectiu és que la ciutadania pugui saber què s’ha negociat exactament, amb quins criteris, a quin cost, amb quins riscos i amb quines garanties.
A més, el partit exigeix la convocatòria de sessions informatives a cada municipi de la comarca, obertes a la població i amb torn obert de preguntes, amb la participació de totes les parts implicades. Segons Aliança Catalana, aquestes trobades són imprescindibles perquè els ciutadans puguin resoldre dubtes i fer sentir la seva veu en una decisió que consideren clau per al futur de la sanitat al Solsonès, i que, fins ara, ha estat marcada per la manca de transparència i de participació ciutadana.
