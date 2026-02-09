Enxampats amb 46 bossetes plenes de "cocaïna rosa" en un control de trànsit a Torà
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per tràfic de drogues
Tres homes, de 36, 33 i 28 anys, van ser detinguts el 4 de febrer pels Mossos d’Esquadra després que un vehicle en què viatjaven fos interceptat a gran velocitat durant un control policial a Torà (Solsonès). Durant l’escorcoll, els agents van trobar prop de trenta grams de “cocaïna rosa” o ‘tusi’, així com targetes i documentació de terceres persones i un rellotge d’alta gamma sense acreditar.
Els fets van passar al migdia, quan una patrulla de la comissaria de Solsona realitzava un control a la carretera C-1412a. Els tres ocupants del vehicle van ser identificats i arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Van passar a disposició judicial l’endemà, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.
