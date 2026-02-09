Solsona adapta la recollida de residus durant el Carnaval i demana als veïns que no treguin els cubells al carrer
L’Ajuntament habilita tres punts extraordinaris al centre i desplega un dispositiu especial de neteja per fer front a l’afluència massiva de públic durant els dies de festa
Solsona tornarà a modificar puntualment el sistema de recollida de residus porta a porta al centre històric coincidint amb la celebració del Carnaval, tal com ja s’ha fet els darrers quatre anys. La mesura entrarà en vigor aquest dissabte i s’allargarà del 12 al 18 de febrer, amb l’objectiu de facilitar la gestió de la brossa en uns dies de gran afluència als carrers i evitar desperfectes als cubells.
Durant aquest període, el sistema habitual quedarà substituït per tres punts de recollida extraordinaris situats a la plaça de Sant Roc, al Camp del Serra i a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre. Des d’aquests espais es canalitzarà la recollida de les diferents fraccions que habitualment es fan porta a porta al nucli antic.
L’Ajuntament demana als veïns del nucli antic, el passatge Guitart, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret i els carrers d’Antoni Gaudí, Adolf Mas, Bisbe Lasala i la Sardana que, mentre durin aquests canvis, no treguin els cubells a la via pública i dipositin els residus directament als punts habilitats. L’horari per fer-ho es manté inalterable, de vuit del vespre a deu de la nit, i caldrà continuar respectant el calendari.
Per als bars i restaurants del centre s’ha previst una recollida diària durant els dies forts de la festa, amb un dispositiu especial que permetrà mantenir el servei malgrat l’alta ocupació de l’espai públic. Paral·lelament, el servei de neteja viària activarà un reforç amb màquina hidronetejadora i una dotzena d’illes de contenidors als punts amb més activitat, especialment al Camp del Serra i als espais on se celebren actes de carrer.