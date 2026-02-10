El nou Pla d’Igualtat de l'Ajuntament de Solsona prioritzarà la reducció de la segregació horitzontal
La diagnosi sobre la situació actual al consistori evidencia que hi ha departaments on pràcticament tan sols hi treballen homes i d'altres en els quals tan sols hi treballen dones
L’Ajuntament de Solsona ja treballa en el nou Pla Intern d’Igualtat, que tindrà com a principal objectiu reduir la segregació horitzontal dins la plantilla municipal. Es tracta de la segregació per raó de gènere que provoca la concentració de dones en determinats sectors professionals o ocupacions que, habitualment, estan menys valorades, tenen pitjors condicions laborals, salaris més baixos i menys oportunitats de promoció i formació. La diagnosi sobre la situació actual a l'Ajuntament ha evidenciat que hi ha departaments on pràcticament tan sols hi treballen homes i altres en els que pràcticament tan sols hi treballen dones.
A l'Ajuntament de Solsona, segons la regidora d’Igualtat, Maria Moumen, aquest fenomen es manifesta sobretot en el fet que alguns serveis municipals continuen estant fortament masculinitzats. “La brigada, la policia local i alguns serveis tècnics tenen una presència molt més elevada d’homes, mentre que altres àrees estan més feminitzades”, explica.
Tot i això, Moumen remarca que l’Ajuntament no presenta una segregació vertical significativa, és a dir, una distribució desigual de dones i homes en els nivells jeràrquics o categories professionals més altes. “Les responsabilitats i els llocs de direcció estan força equilibrats entre homes i dones, però el repte continua sent la composició dels diferents serveis”, apunta.
Actualment, el consistori està fent un buidatge i una actualització de dades de tota la plantilla municipal per disposar d’una fotografia precisa de la situació. Aquest treball ha de permetre mesurar què ha millorat des de l’anterior pla i detectar amb exactitud on persisteixen els desequilibris. Les conclusions serviran de base per a la redacció del nou document, que s’elaborarà amb el suport d’una empresa externa especialitzada, ara en procés de contractació.
"També millorarem en el llenguatge inclusiu"
A banda de l’equilibri entre dones i homes als diferents departaments, el futur pla també reforçarà l’ús del llenguatge inclusiu. La regidora avança que es vol potenciar el genèric femení i assegurar que tots els documents interns, qüestionaris i comunicacions de l’Ajuntament incorporin una mirada de gènere. “Volem que l’Ajuntament sigui molt més inclusiu també en la manera com s’expressa”, afirma.
Moumen insisteix que el nou Pla Intern d’Igualtat ha de ser una eina útil i viva, no només un document formal. “Ha de servir perquè totes les àrees municipals puguin treballar amb criteris d’igualtat reals i aplicables”, assenyala.
Pel que fa al calendari, la redacció i aprovació del pla dependrà del desenvolupament del procés de contractació de l’empresa assessora i del ritme dels treballs d’anàlisi, però la voluntat és fer-ho de manera rigorosa i adaptada a la realitat del municipi.
