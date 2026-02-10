Solsona convoca un concurs per cobrir dues places de la brigada
Els llocs de treball inclouen tasques de manteniment urbà, suport al cementiri i la creació d’una borsa de treball per a futures substitucions
L’Ajuntament de Solsona ha obert el procés per cobrir dues places vacants d’operari de la brigada municipal, d’un total de dotze que conformen la plantilla d’aquest servei. La convocatòria es fa mitjançant un concurs-oposició i inclou també tasques de suport al cementiri municipal quan sigui necessari.
Per optar a aquests llocs de treball cal disposar del certificat d’escolaritat, el nivell elemental (B1) de català i el permís de conduir de classe B. Les persones que siguin seleccionades desenvoluparan funcions de suport als oficials en el muntatge, reparació i manteniment d’instal·lacions d’obra, elèctriques, d’aigua, gas, climatització i telefonia. També hauran de fer tasques de pintura, jardineria i desbrossat, així com neteja viària.
Entre les funcions previstes també hi ha la col·laboració en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures per a festes i actes públics, i la realització de tasques vinculades al funcionament del cementiri en cas d’absències o permisos del personal assignat a aquest servei.
El procés de selecció constarà d’una fase d’oposició, amb una prova teòrica i una de pràctica, i una fase de concurs, en què es valoraran els mèrits de les persones aspirants que hagin superat els exercicis. El tribunal tindrà en compte, especialment, l’experiència laboral dels darrers cinc anys en feines similars i la formació complementària relacionada amb el lloc de treball. Les persones amb millor puntuació també passaran una entrevista personal.
Les dues persones que obtinguin les millors qualificacions seran contractades i hauran de superar un període de prova de dos mesos. La resta d’aspirants que hagin superat el procés però no siguin seleccionats passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants temporals, amb una vigència de dos anys.
Les bases de la convocatòria i la tramitació electrònica es poden consultar al web de l’Ajuntament. Les últimes convocatòries per a la brigada municipal de Solsona daten dels anys 2023 i 2020, quan també es van oferir places d’ofici.
