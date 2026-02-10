La solsonina Núria Sala nega cap relació sentimental amb Iñaki Urdangarin: "És absolutament fals"
Sense voler-ho, la sòcia de l'exduc de Palma a l'empresa Bevolutive ha estat protagonista aquest dimarts a la premsa rosa
Del Lecturas a El Español, passant per El Nacional, OKDiario i Mujer de Hoy, la premsa espanyola i del cor parla aquest dimarts de la solsonina Núria Sala amb titulars que la vinculen amb Iñaki Urdangarin. Ho fan fent servir paraules com "millor amiga" i utilitzant cometes per deixar entreveure una possible relació entre tots dos, però sense confirmar-ho. Ella, consultada per Regió7, vol tallar de socarrel qualsevol rumor i ho nega categòricament: "És absolutament fals".
El que uneix Sala, cofundadora de l'estudi de comunicació bagenc E2S, i Urdangarin és un nou projecte empresarial, com ja va explicar aquest diari la setmana passada. Amb el nom de Bevolutive, han creat una empresa d'assessorament per a esportistes que comencen la seva carrera i per a professionals que estan a punt de deixar de competir. Els acompanyen en aquesta nova aventura com a socis fundadors l'exjugador de bàsquet Ferran Martínez i Iñaki Saltor.
Bevolutive té despatx al centre de Barcelona, al barri de l'Eixample, i és a la ciutat comtal on el portal Jaleos del Corazón assegura que s'ha vist passejar junts l'ex de la Infanta Cristina i Sala. Aquest mitjà vinculat a El Español ha publicat la informació amb el següent titular: "Iñaki Urdangarin es trasllada a Barcelona i s’allunya d’Ainhoa Armentia: així és la Núria Sala, la seva nova 'millor amiga' de feina".
"És clar que ens han vist junts per Barcelona molt, perquè anem a reunions, i espero que ens vegin molt més. Som socis i estem arrencant un projecte", explica la solsonina, qui afegeix que manté una bona relació amb l'entorn de l'exjugador d'handbol, inclosa l'actual dona d'Urdangarin, Ainhoa Armentia.
Arran de la publicació d'El Español, altres mitjans s'han fet ressò de la qüestió. "Urdangarin té esposa d'oficina a Barcelona", ha titulat Mujer de Hoy; OKDiario ha encapçalat la informació titulant:"Núria Sala, la dona estratègica en la nova vida d'Urdangarin". I El Nacional també ha expandit el rumor: "Urdangarin deixa Ainhoa, viu a Barcelona i té nova 'millor amiga' catalana". Sala insisteix: "És absolutament fals".
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura