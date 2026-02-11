La neu a la muntanya acosta a Solsona el pardal d'ala blanca
El Grup de Natura del Solsonès observa el fenòmen i documenta un centenar d’exemplars
El pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis), un ocell d’alta muntanya molt rar als Pirineus, ha estat observat aquests darrers dies prop de Solsona, a altituds inhabituals per a l’espècie. Habitualment, als Pirineus només nidifica amb seguretat al Pallars Sobirà, i la seva presència és irregular als cims més elevats, segons ha informat el Grup de Natura del Solsonès. Durant l’hivern, però, arriben exemplars procedents de regions extrapirinenques i poden aparèixer en diverses zones de muntanya del Pirineu i el Prepirineu. Fora d’aquestes àrees, la seva presència és excepcional.
Aquest fenomen ha estat documentat pels tècnics del mateix Grup de Natura del Solsonès, que han pogut observar de prop prop d’un centenar d’exemplars. En aquest sentit, l’anellament científic que s'ha fet d'alguns exemplars ha estat coordinat pel grup Parus, dins d’un projecte europeu del CSIC que estudia els moviments de l’espècie entre els Pirineus i els Alps. Segons han apuntat des de l'entitat, "les intenses nevades dels últims dies semblen haver motivat aquest descens fins a zones més baixes, oferint als observadors locals un petit regal de la natura i una oportunitat única de conèixer millor aquest ocell d’alta muntanya.
El pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis), també conegut com a ocell de glaç o pardal blanc, és un ocell menut de l’ordre dels passeriformes. És resident d’alta muntanya, per sobre dels 1.500 metres, al sud d’Europa, Àsia central i l’oest de la Xina. Habita zones alpines elevades i té cua llarga i ales llargues. Poques vegades baixa per sota dels 1.000 metres, fins i tot en hiverns rigorosos. Pot aparèixer a prop de nuclis habitats com pobles, monestirs o estacions d’esquí, on resulta més accessible.
Les ales són de color blanc i negre, visibles i cridaneres en vol. Durant l’època de reproducció, el bec és fosc i la barbeta és negra; fora de la temporada reproductiva, el bec és groguenc i el pegat de la barbeta desapareix. El cap té un to gris pàl·lid durant l’hivern. L’alimentació consisteix en llavors i insectes.
El Grup de Natura del Solsonès és una secció del Centre d’Estudis Lacetans (CEL), "que té com a objectius principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca. És un grup obert a totes aquelles persones que senten estima o interès per la natura i volen conèixer-la millor. Amb il·lusió i iniciativa, el grup vol promoure la creació d’un equip de treball que pugui participar en la gestió i conservació del patrimoni natural comarcal, sempre basant-se en el diàleg i establint col·laboracions amb administracions, ciutadans i altres entitats. També té com a objectiu realitzar tasques de divulgació i educació ambiental per millorar la conscienciació envers el medi natural que ens envolta".
