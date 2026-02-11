Nou web de l'Ajuntament de Solsona: tot el que volia sobre l'economia municipal
El nou web específic permet consultar el pressupost amb dades, gràfics i un mapa d’inversions carrer a carrer per reforçar la transparència de la gestió local
L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa un nou portal digital per acostar els pressupostos municipals a la ciutadania d’una manera clara, visual i accessible. La plataforma permet explorar tots els recursos del consistori a través de dades obertes, gràfics i taules, i incorpora un mapa interactiu que situa les inversions municipals sobre el territori, carrer a carrer.
El web ha estat desenvolupat per Polis Consultoria i s’emmarca en la voluntat del consistori de millorar la comunicació de la gestió econòmica i reforçar la transparència en la política pressupostària. Tota la informació que s’hi mostra es pot descarregar en formats reutilitzables, fet que facilita tant l’anàlisi ciutadana com l’ús per part de professionals, entitats o mitjans de comunicació.
Segons el regidor de Noves Tecnologies, Joan Parcerisa, l’objectiu és “fer entenedor per a tota la ciutadania un aspecte complex de la política municipal, però que n’és el pilar”. El nou portal també permet fer el seguiment del grau d’execució dels pressupostos al llarg de l’any, una eina que fins ara no estava disponible de manera tan directa i visual.
El contingut s’estructura en quatre grans àmbits: les dades globals, la despesa, els ingressos i el mapa d’inversions. A partir d’aquests eixos, l’usuari pot consultar, per exemple, quina és la despesa per càpita prevista per al 2026, com han evolucionat els ingressos i les despeses municipals durant l’última dècada, quina és la situació financera de l’Ajuntament o com es distribueixen els recursos per àrees i serveis.
El portal també ofereix informació sobre les bonificacions existents segons els perfils de ciutadans i explica de manera pedagògica com s’elabora el pressupost municipal. Tot plegat converteix aquesta eina interactiva en un espai de referència per entendre no només en què es gasten els diners públics, sinó també per què i amb quins criteris, reforçant així la transparència i el control ciutadà.
