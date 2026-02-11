Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torà xifra en 10.000 els assistents a la Festa del Brut i la Bruta

Música, sàtira i activitats tradicionals marquen el primer cap de setmana de Carnaval al Solsonès

Un moment de la Festa del Brut i la Bruta

Un moment de la Festa del Brut i la Bruta / Eva Balcells

Miquel Spa

Miquel Spa

Torà

La Festa del Brut i la Bruta ha celebrat la seva 37a edició amb prop de 10.000 assistents, consolidant la seva presència com a esdeveniment hivernal al Solsonès i com a inici de la temporada de carnavals a Catalunya.

La programació va incloure la Nit del Constantí, en què el gegant va ser despertat a la Plaça del Pati i traslladat en cercavila fins a la Plaça de l’Església. Allà es van fer concerts amb Els Catarres divendres i Banda Neon i K-ZU dissabte, amb totes les localitats ocupades.

L’eix central de la festa va ser la sàtira. L’humorista Ferran Aixalà va protagonitzar el pregó satíric amb el periodista Espartac Peran com a presentador. L’acte va incloure un suposat pla de Donald Trump per conquerir Torà, enviant una paròdia de Francisco Franco interpretada per un actor, amb una intervenció que va combinar humor i els ballets tradicionals.

L’organització també va recuperar elements antics de la festa, com la lloca, els acompanyants i la recollida d’aliments porta a porta. La tarda de dissabte va incloure el Bingo Brut musical i una botifarrada popular. La jornada va comptar amb la Llordereta, amb participació dels més joves, i un concert familiar del grup Ambauka.

Segons l’organització, l’edició d’enguany ha combinat música, sàtira i activitats tradicionals, confirmant la festa com un punt de trobada per al Solsonès.

