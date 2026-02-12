El Comte de l’Assaltu, el Pep dels Orriols i la Draca Xica del Carnaval estan d'aniversari
Construïts pels mestres del taller Casserras, la versió petita de la Draca va ser el primer projecte que va entomar Sessa Casserras al capdavant del taller familiar
El Comte de l'Assaltiu i el Pep dels Orriols fan 40 anys i la Draca Xica, 10
Dos gegants i un gegantó del Carnaval fan anys en aquesta edició: el Comte de l’Assaltu i el Pep dels Orriols en compleixen 40 i la Draca Xica, 10. Tots ells han estat creats al reconegut taller d’escultura Casserras, tota una institució dins del món geganter, tant a Solsona com a tota Catalunya. Els dos primers van ser obra de Manel Casserras i Boix (1929-1996) i Josep Manel Casserras Solé (1957-2015), pare i fill i ànima del taller durant dècades. La Draca Xica va ser obra de Teresa «Sessa» Casserras Moreno, filla d’en «Manelet», i va ser el primer projecte que va fer al capdavant del negoci familiar.
Per a la Sessa, fer la Draca Xica va suposar un abans i un després. «S’acostava un altre Carnaval, però faltaven l’avi i el pare». Però l’encàrrec va servir perquè «Solsona respirés tranquil·la en saber que els Casserras continuaven en actiu ampliant la imatgeria de la festa», aquell 2016.
«Volia que fos idèntica a l’original, que pogués girar el cap i tirar farina per la boca», apunta. I amb això en ment, es va posar a prova amb la construcció del gegantó. «Per construir-lo, vaig seguir la metodologia que sempre s’havia utilitzat al nostre obrador» i el resultat va ser més que satisfactori: una draca simpàtica i animada que començaria a completar les figures del Carnaval infantil.
«Quan jo era petita, només hi havia els quatre gegants bojos infantils. Aran, en canvi, hi ha tota una comparsa de figures pensades perquè els més petits gaudeixin de la festa a la seva escala», explica l’escultora.
Tant el Comte de l’Assaltu com el Pep dels Orriols es van estrenar el 1986. El primer es va fer per continuar amb les paròdies dels elements de la festa major, en aquest cas de la mulassa, i el segon va ser un encàrrec per homenatjar l’estimat escombriaire solsoní, Josep Alsina. Tots dos ja són part essencial de la imatgeria de la festa.
