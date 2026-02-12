Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
La troballa s'ha fet en el marc de les obres de rehabilitació i museïtzació de la Casa Gran
ACN
La darrera fase de rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle (Riner, Solsonès) ha tret a la llum uns grafits que hi havia ocults a les parets de les habitacions de l'antic alberg de pelegrins. Es tracta d'incisions fetes amb estris punxants, principalment durant el segle XVII, per les persones que s'allotjaven en aquestes estances. Anna Bedmar, conservadora-restauradora de béns culturals, detalla que els grafits estaven ocults per una capa de pintura de calç i diu que n'hi ha de molt variats. S'han trobat des de noms de cases fins a dates, creus, rosetes de sis pètals o numeracions. Una troballa que els experts creuen que ajudarà a "comprendre molt millor" com es vivia al Solsonès a l'època del Barroc.
Els grafits s'han localitzat a la tercera planta de la Casa Gran del Miracle i es troben a dins de les habitacions on s'allotjaven els pelegrins. La gran majoria de les incisions estan fetes sobre les parets de morter arrebossat. Entre d'altres, s'han trobat grafits amb motius antropomòrfics -figures de cos sencer, una mà o un rostre-, motius arquitectònics -arcs i torres-, motius geomètrics -cercles fets amb un compàs o rectangles- i motius protectors -creus i pentagrames-. També s'ha trobat un grafit amb cinc línies horitzontals paral·leles que simbolitzarien un pentagrama, així com també nombroses incisions que fan referència a numeracions.
La conservadora-restauradora de béns culturals que s'encarrega dels treballs, Anna Bedmar, ha explicat a l'ACN que aquestes incisions s'haurien fet, principalment, al segle XVII, tot i que també n'hi podria haver dels segles XVI i XVIII. Bedmar diu que els grafits els haurien fet els pelegrins que s'allotjaven a l'antic hostal de pelegrins. "De la mateixa manera que avui en dia molta gent que se'n va a fer turisme i deixa gravat el seu nom a les parets o fa un dibuix, és bastant probable que això també passés amb els pelegrins", concreta.
La descoberta s'ha fet arran de la darrera fase de les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle, un edifici construït en diferents èpoques, des del segle XVI fins al XVIII. És considerat un exponent d'edifici renaixentista civil amb ampliacions de l'època barroca. Servia d'allotjament de pelegrins i viatgers i forma part del conjunt del santuari del Miracle, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
Explicar com era la vida durant el Barroc
La rehabilitació de l'edifici de la Casa Gran s'ha anat fent per fases, des que l'any 2011 es va fer la consolidació estructural del pati. En aquests moments s'està duent a terme la darrera fase d'obres que permetrà acabar la rehabilitació completa de l'edifici i també museïtzar-lo. El projecte ha estat possible gràcies a una subvenció de 2,7 MEUR provinent del Ministeri de Turisme a través dels fons europeus Next Generation i ha d'estar enllestit el 31 de maig.
L'arquitecte encarregat de les obres de rehabilitació, Carles Pubill, ha detallat que, principalment, les accions s'estan centrant en millorar l'eficiència energètica, fer l'edifici accessible amb la instal·lació d'un ascensors i museïtzar-lo. "Li donarem un relat al voltant del Barroc en totes les seves vessants, des de la cultural fins a la social", ha detallat. Pubill recorda que, en tractar-se d'un edifici catalogat, han de tenir "molta cura" amb els materials que empren en la restauració així com també en els criteris d'intervenció, que assegura que "sempre estan supervisats per la Comissió de Patrimoni".
Un espai "viu" que expliqui la vida durant el Barroc
L'alcalde de Riner, Joan Solà, ha explicat que l'objectiu és que la Casa Gran es converteixi en un espai "viu" que serveixi per explicar "com era la vida durant l'època del Barroc". Però no només a nivell museístic, ha detallat, "sinó també a nivell cultural, des de les arts escèniques fins a la música". Per això, a l'edifici hi haurà recreacions d'espais com ara les antigues habitacions dels pelegrins, la cuina, les quadres o el foc de rotllo -un espai on es reunien els viatgers-, però també està previst organitzar-hi activitats al voltant de la música i el teatre relacionades amb el Barroc.
Solà diu que l'objectiu és que sigui un espai que pugui "generar oportunitats" al territori "al voltant del patrimoni i de la cultura". "És un patrimoni de país i volem que es converteixi en un referent a nivell del Renaixement i del Barroc", ha constatat.
La dificultats dels micropobles per gestionar el patrimoni
L'alcalde de Riner, Joan Solà, s'ha mostrat molt satisfet per poder enllestir les obres de la Casa Gran, però ha lamentat les dificultats amb què es troben els micropobles per gestionar un patrimoni que considera "de país i no només del municipi". En aquest sentit, també exposa els problemes que es troben a l'hora de gestionar ajuts importants com el que han rebut del Ministeri de Turisme per valor de 2,7 MEUR. "Hem de pensar que el pressupost de Riner és d'uns 200.000 o 300.000 euros i el cost burocràtic i administratiu de gestionar un ajut tan gran és molt difícil", ha exposat. De fet, Solà, que també és president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, lamenta que molts municipis acaben perdent ajuts "per la manca de recursos a l'hora de gestionar-los".
