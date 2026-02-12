Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els gegants, columna vertebral del Carnaval de Solsona

La imatgeria esdevindrà protagonista de la festa i es deixarà veure cada dia entre el dijous 12 i el dimecres 18

Els gegants bojos en una plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom

Els gegants bojos en una plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom / Oscar Bayona

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Els gegants, part intrínseca del Carnaval solsoní, tornaran a ser un dels protagonistes de la festa, i tant és així que cada dia es deixaran veure pels carrers i places des del dijous 12 fins al dimecres 18.

La seva primera aparició es farà just abans de rebre el Rei Carnestoltes, la tarda de dijous 12, i hores més tard, a la mitjanit, ballaran de nou per la Drakaxanga. L’endemà al matí, els gegantons es posaran a prova a la plaça U d’Octubre i pel nucli antic. El mateix divendres 13 a la mitjanit, els gegants també participaran en la ReCapta a la plaça Major.

La tarda de dissabte 14 també es deixaran veure acompanyant les autoritats en la seva anada i faran els tradicionals Ballets un cop acabada la proclamació del Mata-ruc d’Honor i la Bramada. Diumenge 15 també acompanyaran les autoritats i tornaran a fer els seus Ballets a la plaça Major.

Dilluns 16 arribarà el torn del Carnaval infantil i els gegantons agafaran el relleu. Simulant la festa dels grans, faran els seus propis Ballets a la plaça del Camp.

L’endemà, els gegants participaran en l’aperitiu d’aiguardent, figues, coca i vi blanc, un dels actes més antics de la festa. Dimecres 18, tant els gegants com els gegantons s’acomiadaran de la festa, els petits al matí i els grans al vespre.

Fora d’aquests horaris, també es poden veure al LoCal Boig, on resten sempre que no surten a ballar.

La Delegada territorial del Govern a les comarques centrals, Èlia Tortolero

