Els gegants, columna vertebral del Carnaval de Solsona
La imatgeria esdevindrà protagonista de la festa i es deixarà veure cada dia entre el dijous 12 i el dimecres 18
Els gegants, part intrínseca del Carnaval solsoní, tornaran a ser un dels protagonistes de la festa, i tant és així que cada dia es deixaran veure pels carrers i places des del dijous 12 fins al dimecres 18.
La seva primera aparició es farà just abans de rebre el Rei Carnestoltes, la tarda de dijous 12, i hores més tard, a la mitjanit, ballaran de nou per la Drakaxanga. L’endemà al matí, els gegantons es posaran a prova a la plaça U d’Octubre i pel nucli antic. El mateix divendres 13 a la mitjanit, els gegants també participaran en la ReCapta a la plaça Major.
La tarda de dissabte 14 també es deixaran veure acompanyant les autoritats en la seva anada i faran els tradicionals Ballets un cop acabada la proclamació del Mata-ruc d’Honor i la Bramada. Diumenge 15 també acompanyaran les autoritats i tornaran a fer els seus Ballets a la plaça Major.
Dilluns 16 arribarà el torn del Carnaval infantil i els gegantons agafaran el relleu. Simulant la festa dels grans, faran els seus propis Ballets a la plaça del Camp.
L’endemà, els gegants participaran en l’aperitiu d’aiguardent, figues, coca i vi blanc, un dels actes més antics de la festa. Dimecres 18, tant els gegants com els gegantons s’acomiadaran de la festa, els petits al matí i els grans al vespre.
Fora d’aquests horaris, també es poden veure al LoCal Boig, on resten sempre que no surten a ballar.
