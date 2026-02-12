L'orquestra Patinfanjàs celebra 50 anys posant banda sonora al Carnaval de Solsona
L’orquestra, que va néixer amb la finalitat de fer lluir encara més el Carnaval de Solsona, fa anys amb una salut de ferro i un bon planter de joves que prometen donar-li continuïtat
A Solsona no hi havia cap banda ni orquestra que acompanyés musicalment el seguici del Rei Carnestoltes. Per això, uns amics es van reptar a aprendre a tocar «El Bufi», un dels himnes més arrelats a la festa, cadascun amb un instrument diferent, de cara al pròxim Carnaval. La condició era que qui no ho aconseguís hauria de pagar un sopar a la resta, però no va fer falta perquè tots ho van aconseguir i, de retruc, van acabar formant l’orquestra Patinfanjàs. Això va passar el 1976, ara fa 50 anys, però si una cosa no ha canviat és la seva facilitat per contagiar les ganes de festa amb cada tonada.
«Arribar al mig segle és tot un goig; no hi ha gaires entitats que ho facin, i per això, ho celebrarem com toca», apunta el seu jove director, Pau Vilaseca. El passat 6 de febrer van encetar l’aniversari amb el concert de Casi Vigília i el vespre d’aquest dijous llarder, després de rebre el Carnestoltes d’enguany, faran festa grossa a la plaça Major. Sense desvelar gaires detalls, l’orquestra interpretarà alguns temes del Carnaval, «però amb un gir diferent», com a homenatge a la música, a la banda i a tots els que se senten seva la festa. I els actes de commemoració no acabaran aquí, sinó que n’hi haurà d’altres durant tot el 2026.
L’agrupació enceta la seva cinquena dècada amb una salut de ferro. «Som prop d’una cinquantena de músics de totes les edats, però sobretot de joves. Tenim un molt bon planter», celebra Vilaseca. En aquest sentit, destaca la importància de continuar apostant perquè els més petits es formin en música i aprenguin a tocar instruments, un objectiu més que assolit a Solsona. I tant és així que els nens i nenes que estan començant també tenen la seva pròpia agrupació: la Petitsfanjàs, que posa banda sonora al Carnaval infantil.
El caràcter intergeneracional de la banda és, segons el seu director, una de les seves principals virtuts. «Hi ha des de gent jubilada fins a joves de 15 anys i aquesta és la gràcia», apunta. Els més joves poden aprendre dels més grans, com també a la inversa. A més, s'han creat, i s'hi continuen creant, estretes relacions d’amistat fruit de compartir espai en tants assajos, rues i concerts com fan al llarg de l'any.
El Carnaval de Solsona es va recuperar el 1971 i la Patinfanjàs va néixer el 1976, pràcticament lligada a la festa. Per això és inconcebible entendre l’una sense l’altra. El veritable repte que haurà d’encarar la banda de cara al futur serà la capacitat de continuar captivant el jovent per garantir-ne el relleu i trobar el balanç entre l'adaptació als nous temps alhora que es conserva la tradició, «que també és important».
