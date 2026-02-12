Solsona ajusta els actes del Carnaval sense perdre l’essència
La festa es renova per adaptar-se als nous temps i presenta canvis organitzatius com la limitació del nombre de participants en la desfilada de comparses i horaris més noctàmbuls
Solsona ja respira l’aire irreverent i satíric del Carnaval, una cita única i singular, plena d’humor i tradició, amb trets tan característics com els Gegants Bojos, ballant de manera desenfrenada pels carrers, l’emblemàtica penjada del ruc o les comparses amb les seves bates de colors omplint de gresca la ciutat. La festa d’enguany manté l’estructura tradicional dels darrers anys, però incorpora diverses novetats amb l’objectiu de fer-la créixer encara més i adaptar-la als nous temps, sense perdre l’essència irreverent i participativa que la caracteritza.
Entre les novetats destaca el Carnaval de nit, que farà un gir en el format musical: aquest any estarà basat en grups de versions i DJ, que ha permès a l’organització abaixar el preu de les entrades i abonaments, amb la voluntat de fer la festa més accessible per a tothom. També hi ha canvis als horaris i els concerts de dijous a dissabte començaran a les 3 de la matinada, fet que permet allargar lleugerament la música al carrer.
Un altre dels canvis d’aquesta edició afecta la desfilada de dissabte que, primer cop, limitarà el nombre de participants amb la voluntat de fer-la més àgil i lluïda, després que l’any passat s’hagués de suspendre per la pluja. Els actes de dissabte també presenten ajustos horaris importants: l’arribada serà a ¾ de 8 del vespre, allargant el temps del mercat, i la proclamació del Mata-ruc d’Honor tindrà lloc a 2/4 de 12 de la nit, seguida dels ballets i la tradicional penjada del ruc.
Una de les novetats del programa arribarà la matinada de dilluns, amb un concurs de DJ després del sopar de comparses. Hi participaran cinc comparses, cadascuna representada per dues persones, amb 20 minuts per demostrar el seu talent. Entre les modificacions hi ha un canvi en l’arribada del Carnestoltes Infantil, que aquest any es farà dilluns i divendres se substituirà per un torneig de cementiri i tallers infantils a la sala polivalent. El rei dels més petits arribarà dilluns, en un gir pensat per reorganitzar millor la programació familiar. També és un any d’aniversaris. L’orquestra Patinfanjàs fa 50 anys, els mateixos que el Concurs de fotografia del Carnaval, que ho celebra amb una exposició commemorativa a la biblioteca Carles Morató.
