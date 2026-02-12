Solsona cobreix la pista de pàdel per facilitar-ne l’ús tot l’any
Les obres han comptat amb finançament compartit entre l’Ajuntament i el Club Tennis i Pàdel local
L’Ajuntament de Solsona ha finalitzat les obres de cobertura de la pista 1 del conjunt de pàdel del complex poliesportiu municipal, una actuació que permetrà millorar les condicions de joc i garantir-ne l’ús al llarg de tot l’any. Tot i que els treballs ja s’han donat per acabats aquesta setmana, la pista no es reobrirà als usuaris fins dilluns vinent, un cop s’hagin completat les tasques de neteja i condicionament de l’entorn.
El regidor d’Esports, Joan Parcerisa, ha comprovat aquest matí l’estat de la intervenció en una visita acompanyat de l’arquitecta municipal. La cobertura és fruit d’un acord entre la regidoria i el Club Tennis i Pàdel Solsona amb l’objectiu de protegir una de les tres pistes existents de la pluja i de l’exposició directa al sol, i així facilitar-ne l’ús en qualsevol època de l’any.
Les obres es van iniciar el mes d’octubre passat, però s’han allargat prop de quatre mesos més del previst. Les condicions meteorològiques adverses han estat un dels principals factors que n’han retardat l’execució, ja que han dificultat l’accés i la instal·lació de la grua necessària per col·locar l’estructura. A més, durant el muntatge es va dur a terme una revisió preventiva dels elements estructurals que va obligar a retirar temporalment la coberta per garantir la màxima seguretat de la infraestructura.
La nova estructura és d’acer galvanitzat i es basa en un sistema de gelosies espacials de barres tubulars. Cobreix una superfície de 272,78 metres quadrats, amb una alçada mitjana de 7,20 metres i un pendent del 5%. L’obra, executada per l’empresa Taurus Renovables, ha tingut un cost de 48.316 euros, que s’ha finançat a parts iguals entre l’Ajuntament de Solsona i el Club Tennis i Pàdel Solsona. La brigada municipal també hi ha participat reforçant la fonamentació de la pista.
Les instal·lacions de pàdel del poliesportiu registren una elevada demanda, tant pels prop de 200 socis del club com per altres usuaris ocasionals. La reserva de pistes es fa en línia a través de la plataforma municipal, un sistema que permet gestionar un ús intensiu que, amb la nova pista coberta, es vol fer encara més eficient i adaptat a les necessitats dels practicants d’aquest esport.
