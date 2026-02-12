Solsona rep la reina Carnestoltes i enceta la festa amb ganes i disbauxa
Carme Castells, de la comparsa dels Oriols i vinculada al Centre Excursionista del Solsonès, encararà Sa Majestat Carnestoltes durant els pròxims set dies
L’orquestra Patinfanjàs celebra els 50 anys reinterpretant cançons típiques de la festa
Solsona torna a estar de festa i això només pot significar una cosa: ha arribat un nou Carnaval. I com cada any, la ciutat ha encetat la festa el vespre d’aquest Dijous Gras rebent Sa Majestat Carnestoltes, enguany encarnat per Carme Castells, de la comparsa del Pep dels Oriols, nascuda a Sant Joan de Vilatorrada, però filla adoptiva de Solsona. L’orquestra Patinfanjàs també ha estat protagonista de la nit, ja que ha celebrat el seu 50è aniversari interpretant unes cançons ben especials.
A les 8 h del vespre ja feia estona que el portal del Pont s’havia omplert de solsonins i solsonines preparats per començar una nova edició de la festa i descobrir, per fi, qui la personificaria. Després del tradicional castell de focs, la reina Carnestoltes ha aparegut sobre la carrossa, ben acompanyada per dos bufons que, com ella, dansaven mentre saludaven tots els presents.
Des de fa dècades, Castells ha estat ben present a la ciutat, ja que ha estat durant molts anys monitora de menjador a l’escola Setelsis i és una de les cares visibles del Centre Excursionista del Solsonès. Per això, altres membres de la seva comparsa l'han acompanyat vestits com si estiguessin a punt de fer una ruta.
En una plaça Major plena de gom a gom, Castells ha expressat la il·lusió que li fa ser la reina Carnestoltes i, en rebre les claus de la ciutat per part de l’alcaldessa Judit Gisbert, i antiga Carnestoltes, ha assegurat que «la disbauxa està assegurada».
Tot seguit, la Patinfanjàs, que enguany commemora els seus 50 anys, ha interpretat diverses cançons emblemàtiques del Carnaval amb un estil musical renovat, com el tradicional «A Solsona bona gent» o les peces dels ballets de la Draca i el Pep dels Oriols, gegants que aquest any també estan d’aniversari.
