El Solsonès porta el món tecnològic a la gent gran dels pobles
El projecte del Consell Comarcal 'Més digitals' començarà a Olius i Sant Llorenç de Morunys amb sis sessions presencials i s’estendrà també a Torà, Llobera i Pinell
Olius i Sant Llorenç de Morunys donaran dimarts vinent el tret de sortida al projecte “Més digitals”, una iniciativa formativa impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès per apropar el món digital a les persones grans i reforçar-ne l’autonomia en l’ús de les tecnologies. El programa, obert també als veïns dels municipis de l’entorn, es desenvoluparà al llarg de sis sessions i tindrà una durada total de 15 hores.
A Olius, les classes es faran d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia, mentre que a Sant Llorenç de Morunys la formació s’impartirà de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, facilitant així l’assistència de persones amb diferents disponibilitats horàries.
La proposta s’adreça especialment a persones que ja fan un ús bàsic del telèfon mòbil o de la tauleta, però que encara no se senten prou segures per aprofundir-hi o treure’n més rendiment. Les sessions seran presencials i es recomana que els participants hi assisteixin amb telèfon intel·ligent o tauleta digital.
Del correu a la ciberseguretat
El temari del curs inclou continguts pràctics i útils per al dia a dia. Les persones participants treballaran l’ús del correu electrònic, la gestió de fotografies digitals i la navegació per internet. El programa també posa un èmfasi especial en les bones pràctiques a la xarxa i la ciberseguretat, amb eines per detectar i evitar fraus, estafes o altres riscos habituals en l’entorn digital.
Inscripcions obertes
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure’s a través del departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, trucant al 973 48 32 34.
Després de les sessions inicials a Olius i Sant Llorenç de Morunys, previstes per al dia 17, el projecte “Més digitals” es desplegarà també a Torà (dia 18), Llobera (dia 20) i Pinell (dia 21). L’objectiu és reduir la bretxa digital i reforçar l’acompanyament de la gent gran en el procés de transformació tecnològica arreu de la comarca.
