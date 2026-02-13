Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Carnaval de Solsona: les imatges guanyadores del concurs de fotografia

La cita, que suma cinquanta edicions, ja té guanyadors i una exposició commemorativa

«Calma enmig de la gresca» d'Arnau Fernàndez, premi especial del 50è aniversari

«Calma enmig de la gresca» d'Arnau Fernàndez, premi especial del 50è aniversari / Arnau Fernàndez

Queralt Casals

Queralt Casals

Solsona

El 50è Concurs de fotografia Carnaval Solsona i el 35è Concurs de fotografia Resol ja tenen veredicte. Les imatges premiades enguany immortalitzen diferents instants de la festa solsonina, amb la imatgeria i els colors intensos com a principals protagonistes.

«Bufolàndia» de Victor Pisa ha guanyat el primer premi

«Bufolàndia» de Victor Pisa ha guanyat el primer premi / Victor Pisa

El primer premi se l’ha endut «Bufolàndia», de Víctor Pisa, amb una imatge protagonitzada per un dels característics bufons. El segon, amb el mateix personatge de protagonista, ha estat per Antoni Chaparro amb la foto «La màscara del Bufó». El treball «Finestra indiscreta» de Marià Jounou, amb l’arribada del Rei Carnestoltes, s’ha endut el tercer premi.

«La máscara del Bufó», d'Antoni Chaparro, s'ha endut el segon premi

«La máscara del Bufó», d'Antoni Chaparro, s'ha endut el segon premi / Antoni Chaparro

Amb motiu del 50è aniversari, s’ha incorporat un Premi especial de l’Ajuntament de Solsona a la fotografia més carnavalera, que ha recaigut en «Calma enmig de la gresca», d’Arnau Fernàndez, protagonitzada pel Gegant Boig.

Marià Jounou ha guanyat el tercer premi amb la imatge «Finestra indiscreta»

Marià Jounou ha guanyat el tercer premi amb la imatge «Finestra indiscreta» / Marià Jounou

La categoria de «La bata arreu del món», que premia la millor foto que mostra la bata de Carnaval en els llocs més originals o inhòspits, ha guardonat una imatge de Bali de Maria Villaró.

El premi Bata arreu del mon ha esta per Maria Villaró

El premi Bata arreu del mon ha esta per Maria Villaró / Maria Villaró

El premi Resol ha estat per una fotografia en blanc i negre del ruc titulada «Felicitat», obra d’Albert Caelles.

Notícies relacionades

«Felicitat», de d'Albert Caelles, ha guanyat el Premi Resol

«Felicitat», de d'Albert Caelles, ha guanyat el Premi Resol / Albert Caelles

Per celebrar els 50 anys del concurs de fotografia, s’ha organitzat una exposició de totes les imatges premiades al llarg d’aquest mig segle de disbauxa. Es pot veure fins al dia 28 de febrer a la biblioteca de Solsona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents