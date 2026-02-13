Carnaval de Solsona: les imatges guanyadores del concurs de fotografia
La cita, que suma cinquanta edicions, ja té guanyadors i una exposició commemorativa
El 50è Concurs de fotografia Carnaval Solsona i el 35è Concurs de fotografia Resol ja tenen veredicte. Les imatges premiades enguany immortalitzen diferents instants de la festa solsonina, amb la imatgeria i els colors intensos com a principals protagonistes.
El primer premi se l’ha endut «Bufolàndia», de Víctor Pisa, amb una imatge protagonitzada per un dels característics bufons. El segon, amb el mateix personatge de protagonista, ha estat per Antoni Chaparro amb la foto «La màscara del Bufó». El treball «Finestra indiscreta» de Marià Jounou, amb l’arribada del Rei Carnestoltes, s’ha endut el tercer premi.
Amb motiu del 50è aniversari, s’ha incorporat un Premi especial de l’Ajuntament de Solsona a la fotografia més carnavalera, que ha recaigut en «Calma enmig de la gresca», d’Arnau Fernàndez, protagonitzada pel Gegant Boig.
La categoria de «La bata arreu del món», que premia la millor foto que mostra la bata de Carnaval en els llocs més originals o inhòspits, ha guardonat una imatge de Bali de Maria Villaró.
El premi Resol ha estat per una fotografia en blanc i negre del ruc titulada «Felicitat», obra d’Albert Caelles.
Per celebrar els 50 anys del concurs de fotografia, s’ha organitzat una exposició de totes les imatges premiades al llarg d’aquest mig segle de disbauxa. Es pot veure fins al dia 28 de febrer a la biblioteca de Solsona.
