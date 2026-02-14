Núria Picas visita el Carnaval de Solsona com a Mata-ruc d'Honor
La descoberta de la convidada ha anat acompanyada de la inauguració del satíric monument, que enguany representa un Donald Trump decidit a fer el Carnaval "great again" (gran de nou)
Solsona ja té la Mata-ruc d'Honor d'aquest Carnaval. Ni més ni menys que la corredora de muntanya manresana Núria Picas. Després de mantenir la identitat de la convidada especial en secret, s'ha desvelat aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament, on també s'ha descobert el satíric monument que se sol inaugurar en presència del visitant de cada any.
Enguany, la figura representa el president dels Estats Units, Donald Trump (rebatejat com a "Donald Tremp"), vingut a la capital del Solsonès per posar-se al capdavant de l'Associació de Festes per "salvar el Carnaval". La seva descoberta ha fet esclatar de riure tots els presents, com també Picas, sobretot per la gran semblança del personatge, tant en l’aparença com en l’actitud.
Sota el lema, "Make Carnival great again" (Fem el Carnaval gran de nou), proposa quatre mesures: el vet als mitjans de comunicació tradicionals per difondre fake news (notícies falses), deportar als seus municipis aquells que vagin disfressats —que a Solsona es duu bata—, aplicar aranzels per a tots els visitants i, seguint amb la línia començada amb Torà i Biosca, "annexionar a la comarca Tuixent, Gósol, Ponts, Oliana Guissona, Montmajor i Groenlàndia, de moment". Sens dubte, una forma sublim de satiritzar l'actualitat política internacional, vinculant-la amb les tradicions més arrelades a la festa i qüestions locals.
Un cop acabada la inauguració del monument, els membres de la junta han acompanyat la convidada especial en un recorregut pel nucli antic per mostrar-li la festa a peu de carrer. Mentrestant, en el marc del tradicional mercat del Carnaval, les diferent comparses han organitzat tota mena de jocs en què hi pot participar tothom qui vulgui.
