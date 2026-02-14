Solsona i Cardona reactiven el Punt Empresa amb una seixantena de professionals
La trobada posa el focus en els reptes del 2026, l’anàlisi de dades econòmiques i els serveis de suport al teixit productiu
Solsona ha acollit aquest inici d'execici econòmic una nova edició del Punt Empresa, una trobada que ha reunit més d’una seixantena de professionals del món empresarial i emprenedor a la Sala Polivalent. La jornada, presentada per Glòria Domínguez, directora de l’Agència de Desenvolupament Local SolCar (AdlSolCar), ha servit per avançar les principals línies de treball de cara al 2026 i compartir una radiografia actualitzada del teixit econòmic del territori.
Un dels eixos de la sessió ha estat la presentació dels resultats de l’enquesta de prospecció empresarial, una eina que permet detectar necessitats, oportunitats i tendències entre les empreses locals. També s’ha recordat la posada en marxa de l’Observatori de dades SolCar, un instrument que ha de facilitar informació estratègica per orientar millor les polítiques de desenvolupament econòmic.
Durant la trobada, Domínguez ha donat a conèixer el catàleg de serveis de l’AdlSolCar, que s’actualitza anualment i que ofereix un ampli ventall de recursos per al teixit empresarial: acompanyament a projectes, assessoraments personalitzats, informació sobre cooperació i espais de cotreball, gestió d’ajuts municipals, intermediació laboral i un programa estable de seminaris i jornades.
El Punt Empresa s’ha consolidat com un espai de referència per a l’intercanvi d’experiències i la creació de sinergies entre professionals, empreses i agents del desenvolupament econòmic del Solsonès i Cardona. A la convocatòria hi han pres part empreses i persones emprenedores, així com l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, i representants de diferents sectors productius del territori.
La jornada s’ha tancat amb la xerrada “Economia de la felicitat”, a càrrec de Josep M. Coll, que ha ofert una mirada inspiradora sobre com les empreses poden orientar la seva activitat al servei de les persones i del planeta, integrant els valors socials i ambientals en el centre de l’activitat econòmica.
Catàleg de serveis 2026
L’Agència de Desenvolupament del Solsonès i Cardona ha fet públic el conjunt de serveis adreçats a empreses, persones emprenedores i projectes econòmics del territori amb l’objectiu d’acompanyar-los en les diferents fases de creació, creixement i consolidació.
En l’àmbit d’informació i acompanyament, dona suport a la creació de nous projectes, al traspàs d’activitats, a la gestió de subvencions i al desenvolupament de sòl industrial. També presta assessorament en matèria d’igualtat als treballs, amb plans d’igualtat, auditories retributives i mesures de conciliació.
L’agència ofereix assessoraments personalitzats en digitalització i màrqueting, estratègia i model de negoci, gestió econòmica i financera, gestió del talent i del canvi, vendes industrials, millora de processos, transició energètica, ciberseguretat i suport a persones emprenedores en les primeres etapes del projecte.
A través del servei d’intermediació laboral, connecta empreses i persones candidates, dona suport a la preselecció de perfils i acompanya empreses que busquen personal o persones en recerca de feina o pràctiques.
La línia de cooperació i networking inclou visites entre empreses, trobades territorials i directoris digitals comercials i de productors de Solsona, Cardona i el conjunt de SolCar.
L’agència gestiona també l’espai de cotreball La Nova Cardona, adreçat a persones que volen iniciar o desenvolupar una activitat econòmica, i coordina la gestió d’ajuts municipals per a l’obertura de negocis i la millora de la competitivitat empresarial.
Finalment, impulsa seminaris i jornades empresarials sobre estratègia, màrqueting, finances, vendes, lideratge, ciberseguretat o transició energètica, així com trobades i reconeixements empresarials al Solsonès i a Cardona.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa
- Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència