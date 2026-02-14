Solsona s’entrega de ple al Carnaval demostrant la seva expertesa en l’art de la sàrita
La desfilada va seguir el fil dels 50 anys de la mort de Franco i, després d’emetre la locució que l’anuncia, van esclatar focs artificials
Ni res ni ningú atura el Carnaval de Solsona aquest any. Ni tan sols les previsions de fort vent que hi havia per a aquest dissabte, com tampoc la pluja, que tot i que l’any passat va obligar a modificar el programa, en aquesta edició no s’ha deixat veure. Aquest dissabte, la ciutat ha viscut un dia ple de festa i diversió, en què no han faltat jocs al carrer, gegants, la desfilada de disfresses, la tradicional penjada del ruc i els concerts de la nit. I tot i que el vent no ha deixat els solsonins sense focs artificials ni ha obligat a suspendre cap acte, sí que ha portat un fred que ben segur deixarà uns quants constipats.
Ja durant la tarda, el nucli antic estava ple de vida i diversió pel tradicional mercat del Carnaval, en què cada comparsa organitza jocs per a tothom que tingui ganes de participar. Des del típic joc de les cadires fins a curses d’obstacles i lluites amb xurros de piscina amb els ulls embenats, les diferents propostes han fet gaudir tant grans com petits.
Pels volts de les 19 h, ha arribat el torn de la cultura popular. Els quatre Gegants Bojos, així com el Comte de l’Assaltu i el Tòfol Nano, ja estaven preparats davant l’Ajuntament per dirigir tots els aplegats cap a la plaça del Camp, on poc després començaria el següent acte: la desfilada de disfresses. En alguns moments, el vent ha bufat amb força, però els gegants l'han resistit amb elegància i no s'han estat de repartir alguna que altra clatellada amb els seus braços mòbils.
Els gegants, acompanyats per l’orquestra Patinfanjàs, que enguany celebra el 50è aniversari, han complert la seva funció i han aconseguit reunir centenars de persones entorn de la plaça del Camp, esperant que comencés la desfilada. I bé que ho han fet, d’esperar, perquè s'ha fet pregar més d’un quart d’hora.
Enguany, la desfilada ha seguit el fil conductor dels 50 anys de la mort de Franco, que es van complir el novembre passat. Per això, fent valdre el to satíric dels solsonins, va sonar arreu la locució de Carlos Arias Navarro en què deia «Espanyoles, Franco ha muerto» i tot seguit van esclatar uns focs artificials i va sonar la cançó dels Segadors en versió tecno.
A mesura que avançava la rua, el fil conductor es va anar diluint, però les disfresses eren igualment lluïdes. Des de vistosos i colorits Furbys fins a ballarines de ballet, fregones i fins i tot unes divertides Teresines, tots van contribuir a fer entretinguda la desfilada. Això sí, el temps d’espera entre alguns grups va fer que perdés ritme.
La desfilada limitada guanya en vistositat
Enguany s’ha reduït de 900 a 700 els participants de la desfilada perquè fos més àgil i vistosa. En agilitat encara pot millorar, però les disfresses sí que han estat a l’altura. N’hi hagut de tota mena, però el que realment ha enganxat els presents ha estat la seva entrega a l’hora de posar-se en el seu paper, ja sigui de cantant dels 80, de Teresina, de caramels M&M o de pilots de F1 entregats al desenfrenament.
Núria Picas és la Mata-ruc d'Honor
Enguany, la convidada especial al Carnaval de Solsona ha estat la corredora de muntanya manresana Núria Picas. Aquesta nit serà proclamada com a Mata-ruc d'Honor i, tot seguit, vindràn alguns dels actes més esperats: els ballets dels gegants i la tradicional penjada del ruc.
