Solsona parla de la mort: ara també explicada als infants
Tallers familiars i per a docents a la biblioteca completen el projecte de ciutat per afrontar sense tabús el debat amb el grup d'acompanyament del dol i el préstec de llibres al tanatori
A la biblioteca Carles Morató de Solsona el silenci habitual donarà pas a un dels temes més universals i, alhora, més difícils: la mort. La presentació en català del llibre És així, la mort? 38 preguntes mortals de nens i nenes arribarà a la ciutat acompanyada d’un taller pensat per a famílies, docents, infants a partir de vuit anys i joves, amb la voluntat d’obrir un espai de conversa franca i sense tabús.
La sessió comptarà amb la participació d’Anna Juan Cantavella, coautora del llibre, i de la psicòloga Montse Colilles, que n’ha revisat els continguts. Totes dues tornaran a la Biblioteca Carles Morató per compartir amb el públic un projecte que posa veu a les preguntes que molts infants es fan però que sovint els adults no saben com respondre.
És així, la mort? és una proposta que fuig tant del dramatisme com de la banalització. El llibre recull 38 preguntes reals de nens i nenes sobre la mort i les aborda amb un llenguatge planer, honest i científicament rigorós. L’objectiu no és donar respostes tancades, sinó obrir la porta a la reflexió i al diàleg entre infants i adults.
Aquesta filosofia també inspira el taller que acompanyarà la presentació, que tindrà lloc divendres 20 de febrer, a les 7 del vespre, a la mateixa bblioteca. L’acte s’adreça a docents, famílies, infants a partir de 8 anys i joves, i combinarà la presentació del llibre amb una dinàmica participativa conduïda per Anna Juan i Montse Colilles. El llibre, escrit per Ellen Duthie i Anna Juan, amb il·lustracions d’Andrea Antinori i revisió experta de la biòloga Xaviera Torres i de la mateixa Colilles, ofereix una mirada que conjuga rigor científic, sensibilitat pedagògica i respecte emocional.
La dinàmica del taller parteix de les 38 preguntes reals que nens i nenes es fan sobre la mort i proposa treballar-les en un format proper i compartit, que permeti als adults trobar eines per acompanyar aquestes converses i als infants expressar-se amb llibertat. La iniciativa vol reforçar el paper de la biblioteca com a espai de trobada cultural i educativa, on també es poden abordar els temes més delicats amb naturalitat.
Un projecte de ciutat amb tres accions
El debat sobre la mort que impulsa la Biblioteca Carles Morató s’inscriu en un projecte de ciutat més ampli que vol normalitzar el dol i oferir recursos reals a la ciutadania en totes les etapes de la vida. D’una banda, l’Ajuntament promou el Grup d’acompanyament en el dol, un espai estable on persones que han patit una pèrdua poden compartir vivències o rebre orientació emocional, posant l’accent en el suport mutu i en la necessitat de no viure el dol en solitud.
De l’altra, la mateixa biblioteca te establert una col·laboració amb el tanatori local per facilitar la cessió d’un fons de llibres sobre la mort i el dol, adreçat a totes les edats —infantil, juvenil i adult—, perquè les famílies puguin trobar lectura i paraules en moments de fragilitat.
Aquestes tres potes —el taller a la biblioteca, el grup de dol i la presència de llibres al tanatori— configuren l'estratègia de Solsona per afrontar la mort amb una mirada pedagògica, comunitària i cultural. Parlar de la mort, llegir-la i compartir-la deixa de ser un tabú per convertir-se en una eina de cura col·lectiva.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa