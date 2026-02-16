El Bisbat de Solsona fa una crida a buscar laics que s'impliquin en l'Església
El bisbe Francesc Conesa lamenta que molts cristians encara viuen la seva fe de manera passiva i apunta que ara és el moment d'activar un canvi
Francesc Conesa, bisbe de Solsona, ha redactat una carta per a la diòcesi per animar els fidels a participar activament en l’organització i la missió de l’Església. La iniciativa s’emmarca en el pla d’evangelització diocesà, que busca detectar persones laiques amb capacitat de servir la comunitat i confiar-los responsabilitats dins les parròquies i la pròpia diòcesi.
Segons el bisbe, “ha arribat el moment d’afavorir una plena participació dels laics en la vida i en la missió de les nostres comunitats i parròquies”. Aquesta crida coincideix amb l’esperit del Sínode, que defensa un impuls decidit del laïcat i promou “l’ampliació de les possibilitats de participació i d’exercici de la corresponsabilitat diferenciada de tots els batejats, homes i dones”.
El missatge del bisbe Francesc Conesa subratlla que molts cristians encara viuen la seva fe de manera passiva, sense implicació en la vida eclesial ni en el repte d’anunciar l’Evangeli. Tal com assenyala el Concili Vaticà II, la primera tasca del laic és impregnar i transformar les realitats del món amb l’esperit de l’Evangeli. La missió dels laics no es limita a exercir ministeris dins l’Església, sinó que es desplega també en l’àmbit professional i familiar: ser bons mestres, metges, advocats, líders, escriptors… sempre amb valors cristians.
El bisbe recorda que la vocació al matrimoni i a la vida familiar és un do que enriqueix l’Església i contribueix al desenvolupament de la societat. Alhora, els laics tenen un paper clau dins de la comunitat cristiana, participant en processos de discerniment, presa de decisions i assumint llocs de responsabilitat dins les institucions eclesiàstiques.
Amb aquesta carta, la diòcesi de Solsona vol identificar i acompanyar aquells fidels que puguin exercir un servei efectiu a la comunitat i a la missió comuna, oferint-los oportunitats concretes de participació en parròquies i en la mateixa estructura diocesana. La iniciativa busca fomentar un esperit de col·laboració i corresponsabilitat que impliqui tots els batejats en la construcció de l’Església del segle XXI.