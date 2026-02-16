La Casa d'Espiritualitat del Miracle inicia temporada: una mirada serena al dia a dia
El cicle d’activitats 2026 combina reflexió, natura, art i psicologia per viure amb més consciència i connexió amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn
La Casa d’Espiritualitat del Miracle ha posat en marxa una nova temporada d’activitats amb una proposta que vol situar l’amor i el treball de l’ànima al centre de la vida quotidiana, convidant els participants a mirar el món i a viure el dia a dia des d’una altra perspectiva. El cicle arrenca aquest cap de setmana amb un primer taller que combina espiritualitat, natura i creixement personal, obert a persones de totes les edats.
L’equipament, situat en un entorn privilegiat del Solsonès, manté així la seva vocació de ser un espai de pausa i reflexió on el silenci, l’acollida i l’expressió artística es converteixen en eines per aprofundir en els valors humans, el respecte pel medi ambient i la solidaritat. La proposta vol oferir una alternativa al ritme accelerat del dia a dia, amb activitats pensades per reconnectar amb un mateix i amb l’entorn.
Sota el lema “L’amor que mou el sol i les estrelles”, les jornades d’aquest cap de setmana proposen un viatge per les múltiples cares de l’amor a través de la literatura, el pensament i la contemplació de la natura. Dissabte, els professors Pere Ballart i Montse Marsal, de la Universitat Autònoma de Barcelona, conduiran un recorregut literari que resseguirà l’evolució de la lírica amorosa occidental, des dels trobadors medievals fins a les veus contemporànies.
La dimensió més filosòfica i psicològica la posarà el monjo i psicòleg Antoni Pou, que explicarà com diversos pensadors del segle XX han interpretat les formes d’estimar i els vincles humans. Aquestes aportacions teòriques es combinaran amb experiències vivencials a l’aire lliure, com l’activitat contemplativa “Un metre de bosc” i una passejada al capvespre, pensades per afavorir la connexió amb la natura.
La jornada de diumenge començarà amb la benvinguda al sol ixent i continuarà amb una ruta guiada per l’entorn del Miracle a càrrec del jardí Jordi Pujol Humet, que convidarà els participants a observar els arbres i el paisatge tot escoltant lectures de poemes i textos en prosa. El cap de setmana es clourà amb un espai d’expressió creativa, on l’amor, en totes les seves manifestacions, es convertirà en motor de reflexió i descoberta personal.
Amb aquesta programació, la Casa d’Espiritualitat del Miracle obre un nou cicle que vol anar més enllà d’un simple taller puntual i consolidar-se com un punt de trobada per a persones que busquen aprofundir en la dimensió interior sense deslligar-la del món que les envolta. Un inici de temporada que aposta per l’amor com a fil conductor per repensar la relació amb un mateix, amb els altres i amb la terra.
A més del cap de setmana inaugural, la Casa d’Espiritualitat del Miracle desplega un ampli calendari d’activitats al llarg de tot el 2026, que combina literatura, art, psicologia, cos i transcendència:
- 13-15 febrer: Literatura i espiritualitat: Bassa d’Òria. L’hivern al Miracle i activitats de contemplació, natura i pregària del cor.
- 27 febrer – 1 març: Psicologia i espiritualitat: Vorejant l’ànima humana. Els somnis.
- 13-15 març: Setmana Santa: audició musical dins Art i espiritualitat i nous exercicis de contemplació.
- 2-5 i 24-26 abril: Tallers d’Art i espiritualitat: ikebana i ceràmica.
- 15-17 maig: Aplec.
- 22-24 maig: Portes enfora.
- 12-14 juny: Contemplació, natura i pregària del cor.
- 14-21 juny: Exercicis espirituals.
- 26-28 juny: Medicina i psicologia tradicional xinesa: integrar cos, ment i esperit.
- 6-12 i 23-26 juliol: Exercicis espirituals i exercicis breus.
- 7-9 agost: Ora et labora: taller d’espiritualitat monàstica.
- 21-23 agost: Ikebana i ceràmica.
- 1-6 setembre: Casa oberta – Festa del Miracle.
- 4-6 i 18-20 setembre: Txi-kung i tallers d’ikebana i ceràmica.
- 25-27 setembre: Música Gospel.
- 2-4 octubre: Audició musical.
- 23-25 octubre: Contemplació, natura i pregària del cor i Escola de natura: Tardor.
- 6-8 novembre: Contemplació, natura i pregària del cor.
- 13-15 novembre: Vorejant l’ànima humana: dol.
- 20-22 novembre: La música callada.
- 27-29 novembre: Vorejant l’ànima humana: psicologia analítica i nova edició d’ikebana i ceràmica.
Totes aquestes activitats formen el Programa d’Activitats 2026 de la Casa d’Espiritualitat del Miracle, un recorregut per reconnectar amb un mateix, amb els altres i amb el món que ens envolta.
