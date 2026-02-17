Centre de Ciència i Tecnologia Forestal: la IA ja escolta els ocells
Un equip d'investigadors publica la primera base de dades mundial de cants d’aus anotats amb detall, amb més de 90.000 enregistraments de més de 1.100 espècies
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) lidera un projecte pioner que combina ciència i tecnologia per monitorar la biodiversitat d’una manera innovadora. L’equip ha publicat la primera base de dades mundial de cants d’ocells anotats amb detall, amb més de 90.000 enregistraments de més de 1.100 espècies recollits en 72 localitzacions de tot el món.
Segons Cristian Pérez-Granados, cap del grup de recerca Noves eines de seguiment de la biodiversitat del CTFC i primer autor de l’article publicat a la revista Ecology, la iniciativa posa les dades i el coneixement expert al servei d’una ciència oberta, eficient i reproducible. “Els sistemes automàtics no substituiran els ornitòlegs, però sí que poden multiplicar la seva capacitat d’observació”, destaca.
Una eina oberta i global
Cada enregistrament ha estat anotat manualment per experts locals, assenyalant el moment exacte en què canta cada espècie. Aquesta col·laboració assegura una fiabilitat excepcional i converteix el conjunt de dades en un recurs global i gratuït, accessible a la plataforma Zenodo. Investigadors de tot el món poden utilitzar-lo per dissenyar o millorar algorismes de detecció automàtica, com BirdNET, que identifica més de 6.000 espècies d’aus.
Ciència, tecnologia i conservació
El projecte del CTFC obre noves possibilitats per al monitoratge automatitzat de la biodiversitat, combinant observació de camp i intel·ligència artificial. Aquest tipus d’eines permeten recollir informació contínua sobre la presència d’espècies, detectant abans canvis en les poblacions d’ocells o l’arribada d’espècies invasores.
Segons Pérez-Granados, la iniciativa contribueix a afrontar un dels grans reptes actuals: la pèrdua de biodiversitat. “Amb aquesta base de dades, la comunitat científica disposa d’una nova eina per millorar la precisió d’aplicacions existents i crear models capaços d’identificar espècies de les quals fins ara no hi havia dades suficients”, afirma.
Amb aquesta aposta, el CTFC situa Catalunya a l’avantguarda del seguiment de la biodiversitat, demostrant que la combinació de coneixement local i tecnologia pot transformar la manera com coneixem i protegim els ecosistemes.
