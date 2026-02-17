Els cinc eixos prioritaris de l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona per aquest 2026
L'entitat pública i privada estableix una estratègia de treball amb especial atenció al talent, la cooperació i la coordinació amb els ajuntaments
L’Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona ha establert cinc grans línies de treball que marcaran la seva agenda per aquest any, centrades en reforçar les empreses, captar talent i consolidar el teixit productiu del territori. Els projectes són fruit d’un procés participatiu amb més de vint empresaris locals, que van identificar les principals dificultats i oportunitats del territori, i compten amb el suport del servei públic d’ocupació en el marc del suport als projectes de desenvolupament local.
1. Afavorir la cooperació entre empreses
L’objectiu és potenciar que les empreses compartin coneixement i recursos, fet que les fa més competitives i sostenibles. Aquesta iniciativa busca crear sinergies entre companyies locals, millorant la capacitat de resposta davant els reptes del mercat i reforçant la xarxa empresarial de Solsona i Cardona.
2. Captació i manteniment de talent
La segona prioritat és atraure i retenir professionals qualificats, un factor clau per al creixement de les empreses locals. El projecte treballa per identificar els atractius del territori —qualitat de vida, proximitat a la natura i a grans centres— i comunicar-los per fomentar la incorporació de nous treballadors i famílies a la zona.
3. Millorar la relació escola-empresa
Aquest projecte busca facilitar la connexió entre els centres educatius i les empreses, amb l’objectiu de preparar millor els futurs professionals i adaptar la formació a les necessitats reals del mercat laboral local. La iniciativa vol assegurar que l’educació i l’entorn productiu treballin de manera coordinada.
4. Fer més accessible l’administració a les empreses
L’Agència vol que les empreses, especialment les noves, puguin avançar més fàcilment amb els tràmits administratius. S’està desenvolupant un sistema de seguiment dels expedients, revisió de formularis i acompanyament constant per reduir retards innecessaris i oferir suport directe als emprenedors i empresaris locals.
5. Formació per a directius
La cinquena línia de treball se centra en formar els responsables de les empreses, ja siguin propietaris o caps de projectes, en la gestió del talent i de les persones dins de les organitzacions. L’objectiu és crear empreses més sòlides, humanes i competitives, amb una cultura que afavoreixi el creixement i la retenció de personal.
Tots aquests projectes responen a un mateix objectiu: potenciar l’economia local i la qualitat de vida del territori a través de l’ocupació digna i el suport continu a les empreses. L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, amb una estructura de cooperació públic-privada que integra ajuntaments de les dues ciuitats, Consell Comarcal i associacions d’empresaris, aposta per una estratègia coordinada i participativa, amb impacte directe en el desenvolupament empresarial i social de Solsona i Cardona.
