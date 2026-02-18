El Museu de Solsona convida a pensar: la Natura com una contradicció
El cicle Divendes de Pensamenet reuneix veus de la filosofia, la literatura, la física i l’art per reflexionar sobre la relació amb l'entorn
Les contradiccions i els dilemes que envolten la noció de natura són el fil conductor de la dotzena edició dels Divendres de Pensament del Museu, un cicle que convida a repensar la relació entre humans i medi natural des de la filosofia, la literatura, la física i l’art. El programa parteix de la idea que, tot i formar part de la natura, sovint la concebem com una realitat externa i la representem a través de relats, imatges i teories que mai no l’acaben d’abastar del tot, mentre convertim elements naturals en realitats artificials.
El Museu dona el tret de sortida aquest divendres a la 12a edició dels Divendres de Pensament, un cicle ja consolidat que enguany posa el focus en les paradoxes i tensions que travessen la natura. Al llarg de quatre sessions, especialistes de disciplines molt diverses —de la filosofia a l’art, passant per la ciència i la literatura— oferiran mirades complementàries sobre com entenem avui el medi natural i els seus límits.
La primera conferència anirà a càrrec de Jesús Hernández, doctor en Filosofia i Lletres i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, que proposarà una reflexió sobre la natura i els seus oposats des d’una òptica filosòfica. La seva intervenció servirà d’obertura d’un programa que vol sacsejar certeses i generar debat.
La setmana següent serà el torn de l’artista i investigadora Elvira Prado-Fabregat, que abordarà la qüestió des del camp de la literatura i l’ecocrítica amb la ponència “Natura fosca: de Solitud a la crisi ecològica del segle XXI”, un recorregut que connecta la tradició literària amb els reptes ambientals contemporanis.
El primer divendres de març, la mirada canviarà de registre amb la intervenció del físic d’arrels solsonines Miquel Nofrarias, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques i membre de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. La seva xerrada, titulada “(des)entendre la natura: un viatge per la física del segle XX”, convidarà a repensar com la ciència ha anat desxifrant —i complicant— la comprensió del món natural.
El cicle es clourà el 13 de març amb l’artista Anna Dot, doctora en Traducció i membre del Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació, que presentarà la conferència “De paisatge a agent. Natura, art i posttraducció en l’últim segle”, una proposta que posa l’accent en el paper actiu de la natura dins les pràctiques artístiques contemporànies.
Totes les sessions es faran al Museu a les set del vespre. L’accés és lliure i no cal inscripció prèvia, en una aposta clara per acostar el pensament crític i la cultura al conjunt de la ciutadania.
