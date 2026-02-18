Olius, el poble que honora els seus nadons
El municipi consolida una festa que sota el nom 'Benvinguda Nadó' posa en valor el creixement i la pertinença a la comunitat des del bressol
Un dia a l'any més que la resta, el municipi d’Olius s'omple de somriures, abraçades i afecte. No tan sols per dates compartides del calendari sinó que també de manera específica, aquest municipi viu amb la celebració de la festa Benvinguda Nadó una trobada que ja s’ha consolidat com a tradició més del poble. L’acte, organitzat per l’Ajuntament, celebra els infants nascuts recentment i posa en relleu la importància de la comunitat i la continuïtat de la vida a les poblacions petites.
Aquest esdeveniment que es programa habitualment al voltant del mes de febrer permet presentar oficialment els nadons de l'any anterior a tot el poble, simbolitzant que cada nova vida és també un projecte compartit per la comunitat. A més, és una oportunitat per compartir moments familiars i reforçar els vincles socials: “És molt bonic retrobar-nos en aquest acte tan emotiu i especial. Donem la benvinguda als nadons del nostre poble, el futur del nostre poble”, destaquen des de l’Ajuntament d’Olius.
L’acte compta amb activitats pensades per a tota la família, incloent contes i animació, a càrrec d’Alba Mascarella, que any rere any acompanya la celebració amb dedicació i estima. També és habitual que l’Ajuntament lliuri un detall commemoratiu als infants, simbolitzant l’arrelament i el creixement dins del poble, i reforçant així la idea que viure a Olius implica créixer junts, cuidar-se i acompanyar-se en totes les etapes de la vida.
Per a l’Ajuntament, aquestes trobades són una manera de agrair a les famílies la seva participació i contribució a la comunitat, així com de fomentar l’esperit de pertinença i afecte que caracteritza els pobles petits. Els nadons rebuts van rebre els millors desitjos de salut, amor i alegria, amb l’esperança que creixin envoltats del caliu de les seves famílies i del poble.
La Benvinguda Nadó d’Olius reafirma que, en municipis petits, cada nova vida és motiu de celebració i cada trobada reforça els llaços que mantenen viu l’esperit del poble. Amb actes com aquest, Olius demostra que la comunitat és molt més que compartir un territori: és compartir emocions, històries i futurs junts.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà