Pressupostos participatius de Solsona: els diners en mans dels veïns

El nou pla arrenca dimarts amb 100.000 euros perquè la ciutadania decideixi com millorar la ciutat els anys 2026 i 2027

Una reunió dels Pressupostos participatius en edicions anteriors / AJ SOLSONA

Una reunió dels Pressupostos participatius en edicions anteriors / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa una nova edició del pressupost participatiu, la sisena, amb una dotació de 100.000 euros per decidir actuacions corresponents als exercicis 2026 i 2027. El procés s’estrenarà amb un acte obert a tota la ciutadania dimarts vinent, dia 24 de febrer, a les vuit del vespre a l’auditori de la sala polivalent.

La sessió servirà per explicar com funcionarà el procés i quines són les normes de participació, però també per començar a treballar propostes de manera col·lectiva. L’endemà mateix s’obrirà el termini per presentar aportacions. La regidora de Participació, Pilar Viladrich, confia que es torni a repetir la bona resposta de l’any passat. “Tant de bo es repeteixi l’extraordinària participació de l’edició anterior, amb més del 13% de persones implicades i més de 260 propostes. Esperem que es mantingui aquest entusiasme i que encara més veïns s’animin a aportar les seves idees”, assenyala.

El pressupost participatiu mantindrà enguany la doble fórmula de participació presencial i telemàtica, una combinació que, segons Viladrich, “permet a tothom dir-hi la seva de manera fàcil i segura”. La regidora destaca que “la informació que recollim ens ajuda a prendre decisions més encertades” i avança que el procés es preveu tancar a la tardor.

En l’edició anterior, els solsonins van prioritzar la millora de l’enllumenat de les zones més fosques del municipi, amb una partida de 30.000 euros, i el reforç de la il·luminació dels passos de vianants, amb 40.000 euros més. Totes dues actuacions es troben en fase d’execució i es preveu que quedin enllestides en les properes setmanes. També es van aprovar millores a la llar d’infants municipal per valor de 15.000 euros, que s’implantaran abans de l’estiu, i un increment de l’arbrat, amb 6.000 euros, que ja s’ha dut a terme.

Aquests seran els sisens pressupostos participatius que impulsa l’Ajuntament de Solsona, però els segons amb la nova metodologia que obre la participació a tota la població. El consistori torna a confiar la direcció tècnica del procés a la consultora sociopolítica Neòpolis.

