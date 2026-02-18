Pressupostos participatius de Solsona: els diners en mans dels veïns
El nou pla arrenca dimarts amb 100.000 euros perquè la ciutadania decideixi com millorar la ciutat els anys 2026 i 2027
L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa una nova edició del pressupost participatiu, la sisena, amb una dotació de 100.000 euros per decidir actuacions corresponents als exercicis 2026 i 2027. El procés s’estrenarà amb un acte obert a tota la ciutadania dimarts vinent, dia 24 de febrer, a les vuit del vespre a l’auditori de la sala polivalent.
La sessió servirà per explicar com funcionarà el procés i quines són les normes de participació, però també per començar a treballar propostes de manera col·lectiva. L’endemà mateix s’obrirà el termini per presentar aportacions. La regidora de Participació, Pilar Viladrich, confia que es torni a repetir la bona resposta de l’any passat. “Tant de bo es repeteixi l’extraordinària participació de l’edició anterior, amb més del 13% de persones implicades i més de 260 propostes. Esperem que es mantingui aquest entusiasme i que encara més veïns s’animin a aportar les seves idees”, assenyala.
El pressupost participatiu mantindrà enguany la doble fórmula de participació presencial i telemàtica, una combinació que, segons Viladrich, “permet a tothom dir-hi la seva de manera fàcil i segura”. La regidora destaca que “la informació que recollim ens ajuda a prendre decisions més encertades” i avança que el procés es preveu tancar a la tardor.
En l’edició anterior, els solsonins van prioritzar la millora de l’enllumenat de les zones més fosques del municipi, amb una partida de 30.000 euros, i el reforç de la il·luminació dels passos de vianants, amb 40.000 euros més. Totes dues actuacions es troben en fase d’execució i es preveu que quedin enllestides en les properes setmanes. També es van aprovar millores a la llar d’infants municipal per valor de 15.000 euros, que s’implantaran abans de l’estiu, i un increment de l’arbrat, amb 6.000 euros, que ja s’ha dut a terme.
Aquests seran els sisens pressupostos participatius que impulsa l’Ajuntament de Solsona, però els segons amb la nova metodologia que obre la participació a tota la població. El consistori torna a confiar la direcció tècnica del procés a la consultora sociopolítica Neòpolis.
