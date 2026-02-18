Solsona s’acomiada del Carnaval amb llàgrimes i riures a parts iguals
S’acaba el regnat de la reina Carnestoltes, Carme Castells, en un participat Dimecres de Cendra culmina amb la tradicional despenjada del ruc
Si alguna cosa regnarà demà dijous a Solsona, aquesta serà el dol. I això és perquè ha acabat el seu estimat Carnaval. Després de set dies d'una festa que només els solsonins saben fer, el regnat de la reina Carnestoltes —o més aviat, «Carmestoltes»—, Carme Castells, de la comparsa dels Oriols, ha arribat a la seva fi. Coincidint amb el Dimecres de Cendra, el seu cadàver —una escultura a imatge seva feta de cartó pedra— ha estat plorat a la plaça Major, que ha reunit més d’un centenar de persones decidides a gaudir del darrer alè de la festa.
Seguint els repics del timbal, la comitiva formada pels companys de comparsa de la Carnestoltes, que anaven vestits de vídues, alguns membres dels ANECS (l'Associació Nacional d'Ex-Carnestoltes de Solsona), i la carrossa que ha transportat el seu cos inert, han arribat a la plaça Major amb el Xut al capdavant.
Com és tradició en l’acte de vetlla i comiat de la festa, s'ha donat la benvinguda a l’associació d’antics Carnestoltes a Carme Castells, amb el número 53 de matriculació. Així mateix, els membres li han col·locat la corresponent banda groga i la capa violeta per formalitzar la seva incorporació al grup.
Tot seguit, ha arribat el torn de la lectura del testament de la finada, que ha anat a càrrec de dues persones ben especials per a Castells: la seva filla i el seu nebot. Després d’anunciar que havia perdut la vida quan li va caure a sobre una allau de botons en obrir un armari de casa mentre buscava unes arracades per posar-se al ball de disfresses, han anat detallant a quina entitat o comparsa anirien a parar algunes de les seves pertinences més preuades.
La seva veu, alta «com si s’hagués empassat un megàfon», ha anat a parar al Casal Popular de la Fura perquè els membres continuïn aconseguint importants gestes amb les seves reivindicacions, com ara la possibilitat d’avortar a la comarca, han detallat. La seva màquina de cosir, en canvi, serà per a la comparsa del Xut, pels esforços que li van portar confeccionar les seves bates, segons han afegit.
En acabat, el Xut ha fet el seu ballet al mig de la plaça, fent dansar amb ell a tots els congregats. Després, ha arribat el torn de la tradicional processó pel nucli antic, que ha omplert dels irònics plors de les vídues molts dels carrers i places de la capital de comarca.
Un cop arribats al pati de l’escola Arrels secundària s'ha fet la cremada del cos de la reina Carnestoltes i, tot seguit, el castell de focs ha omplert de festa el cel, honorant la que hi ha hagut a peu de carrer durant els darrers set dies. En una estona, els solsonins despenjaran el ruc de la torre de les Hores i, amb això, tothom assimilarà finalment que arriba el moment de dir adeu a la festa. Aquesta pena, però, no durarà pas tota la vida. Més concretament, ho farà durant 351 dies, els que queden per al Carnaval de l’any que ve.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El nostre cervell està dissenyat per garantir la supervivència, no la felicitat