Agermanament a quatre mans: l’especialitat de piano de la Seu i Solsona es fonen en un intercanvi cultural
Aquest cap de setmana, els alumnes de l’especialitat de piano de les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell i Solsona es trobaran per protagonitzar un intercanvi cultural i pedagògic que afavorirà el compartiment d'experiències, coneixements i repertori entre els joves músics. La cita tindrà lloc dissabte 21 i diumenge 22 de febrer i comptarà amb una sèrie d’activitats conjuntes, incloent assaigs, concerts i visites culturals a ambdós municipis.
Dissabte a la Seu d'Urgell: música a quatre mans i descoberta de la ciutat
La trobada començarà dissabte a la Seu d’Urgell, on els estudiants de Solsona seran rebuts pels seus companys locals. El matí estarà dedicat a un assaig conjunt entre els pianistes de les dues escoles, amb l'objectiu de preparar un concert a les 11:15 h a la Sala d’Audicions de l’escola de música. El repertori consistirà en obres a quatre mans que els alumnes han estat treballant prèviament als seus respectius centres, i serà la primera vegada que les interpreten junts en un concert.
Aquesta jornada també inclourà activitats complementàries per als familiars i participants. Durant la visita cultural, els familiars podran gaudir d’un recorregut pel nucli històric de la Seu, descobrint la riquesa arquitectònica de la ciutat. Després del concert, tot l’alumnat participarà en una Ruta del Formatge a l’Espai Ermengol, on podran degustar els millors formatges locals. Les dues visites seran guiades per la guia local Pilar Aláez, qui oferirà una visió aprofundida sobre la història i les tradicions de la Seu d’Urgell.
Diumenge: Jornada de tornada a Solsona
El diumenge, l’intercanvi es traslladarà a la capital del Solsonès, on els alumnes de la Seu seran rebuts per les famílies i professors solsonins. Seguint el mateix format del dissabte, els estudiants participaran en un assaig conjunt al matí, abans de l’esperat concert final, que tindrà lloc a la tarda. Aquest concert serà una nova oportunitat per a tots els participants de compartir el seu treball i enriquir-se mútuament de l’experiència.
Per als familiars i alumnes, també hi haurà una visita cultural al poble de Solsona, on podran conèixer més sobre la història i els atractius del municipi. Aquesta visita serà també guiada per Pilar Aláez, que oferirà un relat detallat sobre els indrets més emblemàtics de la ciutat.
Una segona col·laboració pedagògica
Aquest intercanvi representa la segona col·laboració conjunta entre les escoles de música de la Seu d’Urgell i Solsona durant aquest curs. La primera va ser la Masterclass d’Olga Kovékina, que va tenir lloc el passat mes d'octubre de 2025 i va oferir als alumnes l'oportunitat de treballar amb una pianista de renom.
Des de la direcció de les escoles de música, es destaca que aquestes trobades són una gran oportunitat pedagògica per als alumnes. A través de l’intercanvi, els joves músics poden conèixer altres mètodes de treball, compartir experiències amb nous companys i treballar amb diferents professionals del món de la música. Aquestes activitats també fomenten l’esperit de col·laboració i intercanvi cultural, valors fonamentals en l’educació musical.
Amb aquest intercanvi, tant els alumnes com les seves famílies tindran una experiència cultural i educativa única, que contribueix a l’enriquiment personal i professional dels participants, alhora que fomenta l’esperit de comunitat entre els dos municipis.
