Formació en la diversitat contra l'odi: el Solsonès analitza els nous discursos xenòfobs
Un pla formatiu amb tres conferències abordaran l'extremisme, el racisme i la diversitat religiosa a les aules i les famílies
El departament d'Educació al Solsonès ha detectat un augment notable dels discursos d'odi en diversos àmbits socials, una situació que també afecta l'entorn educatiu. Aquest fenomen ha estat en gran part impulsat per la difusió de missatges polaritzadors a través de les xarxes socials i certs discursos mediàtics. Per tal de fer front a aquesta situació i proporcionar eines efectives a la comunitat educativa, el departament ha activat al Solsonès un pla formatiu adreçat a famílies i docents. L'objectiu és oferir coneixements, estratègies i espais de reflexió per prevenir aquests discursos d'odi a les aules i afavorir un ambient de convivència i respecte.
Aquest cicle de xerrades es durà a terme durant tres dimecres consecutius les pròximes setmanes. Les conferències seran impartides per especialistes que abordaran diferents aspectes relacionats amb l'odi, la discriminació i la diversitat. Tots els actes seran de caràcter gratuït i tindran lloc a les 5:30 de la tarda a l’auditori de la sala polivalent. Les inscripcions es poden realitzar en línia a través d'un formulari específic per a docents i per a altres membres de la comunitat educativa.
La primera xerrada del cicle anirà a càrrec de Jordi Graner, especialista en seguretat i radicalitzacions, i se centrarà en l'extremisme violent a la Catalunya actual. Graner analitzarà l'origen i l'evolució d'aquest fenomen en la societat catalana i els seus efectes sobre les comunitats educatives. En la seva intervenció, Graner exposarà els factors que alimenten aquests discursos i oferirà eines per identificar-los i combatre'ls des d’una perspectiva crítica i pedagògica. A més, la seva ponència inclourà exemples pràctics sobre com els docents poden abordar situacions d'extremisme dins de l’aula, ajudant als alumnes a desenvolupar una visió més reflexiva i tolerant davant aquests discursos.
La segona conferència estarà dirigida per Adriana Torroella, qui ofereix una guia pedagògica sobre com eradicar el racisme a les aules. Torroella exposarà estratègies per detectar i prevenir el racisme a l'escola, abordant els mecanismes a través dels quals el racisme es manifesta en el dia a dia dels centres educatius. A través d'exemples pràctics, la ponent oferirà eines a docents i famílies per treballar els valors de la igualtat, la diversitat i el respecte dins l’aula. A més, Torroella discutirà les barreres que poden dificultar la feina educativa en aquest sentit i com els mestres poden fomentar un clima de convivència inclusiva per evitar la discriminació racial. Aquesta xerrada pretén ser un punt de partida per a una reflexió profunda sobre les polítiques educatives en matèria de diversitat i igualtat racial.
La darrera conferència serà impartida per Clara Fons, experta en educació intercultural, qui oferirà orientacions sobre com educar i acompanyar la diversitat religiosa a les aules. Fons parlarà de la necessitat d’una educació respectuosa amb les diferents creences religioses i sobre com es poden integrar de manera positiva en la vida escolar. La ponència abordarà els reptes que poden sorgir quan es tracten temes relacionats amb les creences religioses, especialment en un context escolar on les cultures i tradicions poden ser molt diverses. Fons també oferirà exemples de bones pràctiques per tal que els mestres puguin ajudar a l’alumnat a comprendre i respectar les diferents manifestacions religioses, fomentant un ambient d’acceptació i respecte mutu. Aquesta conferència serà especialment útil per promoure la convivència pacífica en entorns educatius on coexisteixen persones de diferents orígens i religions.
Inscripcions i informació adicional
Les tres xerrades tindran lloc els propers dimecres a dos quarts de sis de la tarda a l’auditori de la sala polivalent. Les inscripcions es poden realitzar a través d’un formulari en línia disponible al web de Serveis Educatius del Solsonès, amb una versió diferent per a docents i per a no docents. Aquesta iniciativa forma part d’un esforç més ampli per dotar als educadors i les famílies d’eines que els permetin afrontar els discursos d'odi de manera eficaç i contribuir a la creació d’un entorn educatiu més inclusiu i respectuós amb la diversitat.
