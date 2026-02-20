Agència pel Desenvolupament Local: "les dades mostren que les empreses de Solsona i Cardona estan fent les coses bé"
La directora de l’ADLSC, Glòria Dominguez, remarca els cinc projectes principals per a aquest any i fa balanç de la situació econòmica de la regió
Glòria Domínguez, directora de l'Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona, remarca quines seran les prioritats per a aquest any i explica com l'Agència està treballant per impulsar el creixement i la competitivitat de les empreses de Solsona i Cardona.
Quines seran les prioritats de l'Agència per a aquest any?
L'Agència té cinc eixos principals amb els quals treballarem intensament aquest any. El primer és afavorir la cooperació entre empreses. Creiem que quan les empreses cooperen i comparteixen coneixement, poden créixer més i ser més competitives. El segon projecte és la captació i manteniment de talent. El tercer és millorar la relació entre l'escola i l'empresa, facilitant la connexió entre els centres educatius i el teixit empresarial. El quart és facilitar la relació entre les empreses i l’administració, amb l'objectiu de fer més accessibles els tràmits i fer-los més àgils. Finalment, el cinquè projecte és la formació per a directius, especialment dirigida als propietaris d'empreses petites i mitjanes.
Quins serveis ofereix l'Agència durant tot l'any?
A banda d'aquests projectes específics, tenim dos serveis fixos que funcionen tot l'any. Un és el servei d'assessorament per a les empreses, que inclou activitats com formació, assessorament i suport a emprenedors. L'altre és el servei d'ocupació, que ajuda les persones a trobar feina. També tenim un observatori de dades per analitzar el desenvolupament econòmic del territori.
Com facilita l'Agència la cooperació entre empreses?
El nostre enfocament per afavorir la cooperació entre empreses es basa en crear espais perquè puguin compartir coneixement i experiències. Quan les empreses cooperen, són més innovadores i competitives. Així, intentem establir connexions entre empreses de diferents sectors perquè puguin aprendre les unes de les altres i col·laborar en projectes comuns.
Quines mesures preneu per millorar la relació entre les empreses i l’administració?
Estem treballant per fer que l'administració sigui més accessible a les empreses, sobretot les més noves. Estem revisant els processos i formularis administratius per identificar millores i fer-los més àgils. A més, estem creant un sistema perquè les empreses estiguin informades en tot moment de l'estat dels seus tràmits. Això ens permet fer un seguiment i evitar demores innecessàries.
Quina importància té la formació per a directius en aquest context?
La formació per a directius és fonamental, perquè els líders de les empreses són els que estableixen la cultura empresarial i gestionen el talent. Quan els directius tenen les eines per gestionar millor les persones, les empreses es tornen més sòlides, més competitives i més humanes. Aquesta formació és una de les claus per afrontar els reptes del talent i la gestió de persones que, segons les enquestes que hem fet, són els aspectes més difícils per a les empreses de la nostra comarca.
Com valora la situació actual de les empreses de Solsona i Cardona?
Les dades mostren que les empreses de Solsona i Cardona estan fent les coses bé. Estan creixent i consolidant-se, i això és positiu. Tanmateix, tenen reptes importants, com l’atracció de talent i la competència amb altres territoris. Les comarques d'interior, com les nostres, no tenen els atractius de les grans metròpolis, però comptem amb altres avantatges que cal destacar per atreure talent i noves famílies. Aquests avantatges inclouen una qualitat de vida superior, amb desplaçaments més curts i més temps lliure per a les persones.
Quins són els factors que poden atraure noves empreses a la comarca?
Un dels principals atractius és la qualitat de vida. Viure a Solsona o Cardona permet estalviar temps en desplaçaments i gaudir d’un entorn més tranquil i saludable. A més, tenim una associació empresarial molt dinàmica i estructurada, que proporciona suport i ajuda a les empreses. També la proximitat a l'administració local és un factor important, ja que facilita la gestió i la resolució de problemes.
L’Agència de Desenvolupament Local és per si mateixa un exemple de coorperació entre els sectors públic i privat...
Si, va ser creada exactament com una cooperació público-privada. Va sorgir de la unió de l’Associació d'Empresaris de Cardona, l’Associació d'Empreses dels Solsoners, l'Ajuntament de Solsona, l'Ajuntament de Cardona i el Consell Comarcal dels Solsoners. Aquests cinc actors van aportar tècnics i recursos per desenvolupar el Pla d'Acció Comú de Desenvolupament Local. Ara som 11 tècnics que treballem en diferents àmbits, com l’ocupació i el desenvolupament empresarial, amb l'objectiu d'impulsar el creixement del territori.
Què aporta principalment aquesta col·laboració?
La gran aportació d'aquesta col·laboració és la proximitat que tenim amb les empreses i l'administració. Aquesta proximitat fa que els problemes que tenen les empreses arriben gairebé de manera immediata a l'administració, cosa que facilita la seva resolució. Així, l'Agència serveix com un canal per a una millor comunicació i resposta a les necessitats de les empreses del territori.
Quin és l'objectiu final de tots aquests projectes?
L'objectiu final és aconseguir una qualitat de vida més alta per a la ciutadania, a través de l’ocupació digna i el creixement de les empreses. Tots aquests projectes s’hi encaminen, perquè creiem que un territori amb empreses fortes i que creixen generarà més oportunitats per a tothom.
