El Solsonès digitalitza els avis
Les formacions per apropar les tecnologies a les persones grans arranquen amb 50 participants a Sant Llorenç, Olius i Torà, mentre es treballa en noves dates per a Llobera i Pinell
El projecte "Més digitals", impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès per apropar el món digital a les persones grans, ha començat amb èxit les seves primeres sessions formatives en diversos municipis de la comarca. Les activitats, que tenen com a objectiu millorar l’autonomia digital i proporcionar eines pràctiques per a un ús segur de les noves tecnologies, han comptat amb una bona resposta per part dels assistents. Més d'una cinquantena de persones ja s'hi han interessat.
Aquest dimarts, les sessions van començar a Sant Llorenç de Morunys i Olius. A Sant Llorenç, 12 persones van assistir a la formació, mentre que a Olius, van ser 11 els participants que es van inscriure. El dimecres, la formació va arribar a Torà, on un total de 18 persones van aprofitar l’oportunitat per millorar els seus coneixements digitals.
Des del Consell Comarcal del Solsonès, el balanç de les primeres jornades és molt positiu. “Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. La participació ha estat alta i estem convençuts que aquestes formacions ajuden a les persones grans a guanyar confiança en l’ús de les tecnologies, cosa que és fonamental per a la seva autonomia i seguretat digital”, ha explicat una font del Consell.
Pel que fa a les sessions programades per a Llobera i Pinell de Solsonès, aquestes s’han posposat temporalment. Des del Consell es treballa per poder concretar noves dates, però tot depèn de la capacitat d’inscripció de participants. En aquest sentit, es fa una crida a la ciutadania de Llobera, Pinell de Solsonès i municipis veïns per inscriure’s al programa i garantir que es puguin confirmar noves dates per als propers dies.
Les persones interessades en participar en el projecte poden contactar amb el departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, al telèfon 973 48 32 34, per a més informació i inscripcions.
Amb més de cinquanta inscrits en les primeres sessions, el Consell Comarcal continua apostant per la inclusió digital de les persones grans, una mesura que contribueix a reduir la bretxa digital a la comarca i a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
