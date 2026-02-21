Integració incompleta de Torà al Solsonès: gestions pendents tres anys després
El municipi treballa per la plena fusió en els àmbits de l'abastament d'aigua, els serveis socials i la recollida de residus, pels quals encara està vinculat a la Segarra
Torà continua treballant per a la seva completa integració a la comarca del Solsonès, tres anys després de la seva incorporació, amb diversos reptes en l’àmbit de la gestió pública. Un dels principals punts que l’equip de govern considera urgent és la gestó de l’aigua. "Estem pendents que l'ACA aprovi els projectes, que ens van dir que aquest any 26 l'aprovarien, però no sabem fins a quin punt serà una realitat. Això per nosaltres és molt important, igual que el tema de la depuradora", comenta Isabel Torres, alcaldessa de Torà, la qual subratlla la importància d’aquests projectes per a la salut i el benestar dels habitants del municipi.
A més de la potabilitat, Torres destaca que el municipi ha estat treballant intensament en la renovació de les canonades d’aigua, després d’identificar pèrdues importants a la xarxa. "Teníem una pèrdua de gairebé un 50% d’aigua per mal estat de les canonades. L’any passat vam iniciar una fase de renovació i aquest any començarem amb una subvenció de 300.000 euros per continuar la renovació en tota la zona de les masies", explica.
Torres valora positivament els avenços fins al moment, tot i que reconeix que hi ha aspectes pendents, com també la gestió dels residus i els els serveis socials en què encara es manté la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra. "Estem treballant per fer el traspàs total, tot i que això no es preveu fins a finals del 2027", afegeix.
Pel que fa a la relació amb la resta del Solsonès, l’alcaldessa admet que la integració ha requerit temps. "Totohom s'està adaptant a la situació de tenir dos municipis més, amb Biosca, i això ha suposat un escenari que no ha estat fàcil", reconeix. Tot i les dificultats inicials, destaca que l’objectiu és aconseguir la unitat completa en la gestió a la nova comarca. "Estem avançant poc a poc, buscant que tots els municipis estiguin units i treballin conjuntament", conclou Torres.
Malgrat els reptes, l’alcaldessa es mostra optimista pel futur i ressalta el treball que s’ha fet fins ara, especialment en el camp de la infraestructura hídrica i la gestió pública, amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida per als habitants de Torà i la seva integració plena en la comarca del Solsonès.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat