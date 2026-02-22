El Pirineu, un laboratori viu de biodiversitat
El nou projecte transfronterer POCTEFA REDBIO impulsa la gestió de boscos, medis oberts i torberes davant el canvi climàtic, amb el lideratge científic del Centre de Ciència i Tecnologia del Solsonès en espais com Aigüestortes, Alt Pirineu, Cadí-Moixeró i Capçaleres del Ter i del Freser
El Pirineu és una de les grans reserves de biodiversitat del sud d’Europa, però també un territori sotmès a una forta pressió d’usos humans com la ramaderia, l’agricultura o la silvicultura. En un context marcat pel canvi climàtic i les transformacions socioeconòmiques, trobar l’equilibri entre conservació i activitat econòmica s’ha convertit en un repte de primer ordre. Amb aquest objectiu neix el projecte transfronterer POCTEFA REDBIO, que fins al 2026 desplegarà estratègies compartides per gestionar tres grans tipus d’hàbitats: boscos, medis oberts i torberes.
A Catalunya, el projecte actua en quatre espais naturals emblemàtics del Pirineu: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. L’objectiu és generar coneixement aplicat que permeti orientar millor les polítiques de conservació i reforçar la connectivitat ecològica en un territori clau.
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) hi participa amb dues línies de treball complementàries. D’una banda, el grup de Conservació d’Ecosistemes Forestals se centra en la identificació dels boscos d’alt valor ecològic (BAVE), rodals que destaquen per la seva biodiversitat, maduresa estructural, bon funcionament ecològic o interès patrimonial. Per localitzar-los, s’han combinat dades LiDAR, cartografia existent i el coneixement expert del territori. Posteriorment, s’ha fet una fotointerpretació detallada i treball de camp per verificar-ne els atributs i delimitar-los amb precisió. Els rodals més rellevants s’han inventariat seguint el protocol RedBosques, que avalua la maduresa forestal a partir de l’estructura del bosc.
Els primers resultats evidencien l’abast de la feina feta. Aquesta informació ha de servir de base per definir futures estratègies de conservació i millorar la planificació forestal.
En paral·lel, el grup d’Ecologia i Gestió Silvopastoral del CTFC ha elaborat la cartografia del potencial de pastura dins aquests espais protegits i ha analitzat quines pràctiques agroramaderes tradicionals es mantenen actives i quins reptes afronten. El manteniment dels medis oberts és considerat clau per a la biodiversitat pirinenca.
Amb REDBIO, el Pirineu es consolida com un autèntic laboratori viu per assajar fórmules de gestió compartida davant els nous reptes ambientals, reforçant la cooperació transfronterera i el paper de la recerca aplicada en la preservació del territori.
