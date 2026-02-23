Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Envellir als pobles, un futur incert a debat al Miracle

El Plenari General del projecte Actua posa sobre la taula les pensions en l’àmbit rural, amb especial atenció al col·lectiu d’autònoms i al sector agrari

Una actiitat de l'Arada amb gent gran

Una actiitat de l'Arada amb gent gran / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El debat sobre com es viu la vellesa als municipis petits i als nuclis disseminats centrarà el pròxim plenari del Pla de Desenvolupament Comunitari Actua. La jornada, organitzada per L’Arada, tindrà lloc dissabte 28 de febrer al Santuari del Miracle a partir de les 10 del matí, després que l’acte previst inicialment s’hagués d’ajornar per la nevada del 24 de gener.

El Plenari General és un espai obert a la participació ciutadana que vol esdevenir punt de trobada per compartir reflexions, posar en comú inquietuds i debatre reptes que afecten el territori. En aquesta edició, la sessió posarà el focus en l’envelliment al món rural, analitzant les diferències i possibles desigualtats entre fer-se gran en un poble o en un entorn urbà.

Els organitzadors volen generar un espai de participació i diàleg que permeti identificar mancances i oportunitats, amb l’objectiu de construir propostes compartides ajustades a la realitat del Solsonès i, per extensió, del conjunt de territoris rurals. La voluntat és que les conclusions del debat puguin contribuir a reforçar les polítiques locals i comunitàries adreçades a la gent gran.

Entre les qüestions que es posaran sobre la taula hi ha la situació de les pensions contributives i no contributives en l’àmbit rural, amb especial atenció al col·lectiu d’autònoms i al sector agrari, sovint marcat per trajectòries laborals irregulars o rendes més baixes. També s’analitzarà l’estat actual dels serveis socials i d’atenció a la gent gran, així com el seu abast real als municipis petits i als habitatges disseminats.

La jornada vol, en definitiva, obrir un debat necessari sobre els drets, els serveis i les condicions de vida de les persones grans que han decidit envellir als pobles, tot reivindicant que viure en entorns rurals no pot suposar un greuge en l’accés a recursos bàsics ni en la qualitat de vida.

TEMES

