Pràctiques Odisseu: empresaris de Solsona i Cardona obren el mercat laboral
El programa Practicum gestionat per l’Agència de Desenvolupament Local activa el termini perquè les empreses i entitats puguin presentar ofertes
El programa Practicum Odisseu, en l’àmbit empresarial de Solsona i Cardona i gestionat per l’Agència de Desenvolupament Local d’aquestes dues localitats, ha obert el termini perquè les empreses i entitats interessades puguin presentar ofertes de pràctiques qualificades per a estudiants universitaris durant els mesos d’estiu. Les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de març de 2026.
Cada empresa o entitat pot presentar un màxim de dues ofertes, que han de complir una sèrie de requisits clau. En primer lloc, el centre de treball ha d’estar ubicat en algun dels municipis Leader de Catalunya. Les pràctiques han de ser qualificades, adreçades a estudiants universitaris, amb una durada mínima de 300 hores i han de finalitzar abans del 15 de setembre de 2026.
Pel que fa a la retribució, l’estudiant ha de ser remunerat amb un mínim de 7 euros per hora bruts, o bé amb l’import establert per la seva universitat, que en alguns casos pot ser superior. Posteriorment, l’empresa o entitat podrà sol·licitar un ajut del 60% del cost de les 300 hores, amb un màxim de 1.260 euros.
Aquest programa ofereix l’oportunitat als joves universitaris de guanyar experiència professional en el seu camp de formació i, alhora, permet a les empreses incorporar talent qualificat durant l’estiu, tot fomentant el desenvolupament econòmic i professional dels municipis de Solsona i Cardona.
El programa Practicum Odisseu, impulsat amb el suport l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, té com a objectiu principal promoure el retorn de talent jove a les comarques rurals i incrementar la competitivitat empresarial oferint pràctiques qualificades a estudiants universitaris.
Les estades han de tenir una durada mínima de 300 hores, amb una remuneració mínima de 7 €/hora, i es poden realitzar en empreses o entitats ubicades en municipis Leader de Catalunya. Les entitats participants poden sol·licitar un ajut del 60 % del cost de les hores de pràctiques, amb un màxim de 1.260 €. El procediment es fa de manera telemàtica, presentant les ofertes a la plataforma oficial del projecte abans del termini establert, i les universitats gestionen la selecció dels estudiants. Aquest programa combina la recerca de talent amb el desenvolupament local, facilitant experiència professional a joves i reforçant el teixit econòmic i social dels municipis del Solsonès i Cardoní.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa