El Japó al Solsonès: l’esperit del turisme Shinrin-yoku arrela al bosc de Biosca
L'empresari de la casa la Ribereta Ramon Antonijoan impulsa un complex de dotze cabanes elevades inspirades en l'espiritualitat japonesa per oferir una estada conscient d'intimat i família
Fer una estada seguint l’espiritualitat i el flow del Japó enmig d’un bosc mediterrani de l'anomenada Toscana catalana serà possible ben aviat al Solsonès. Aquesta és la proposta que impulsa l’empresari turístic Ramon Antonijoan, de Biosca, que projecta un complex de cabanyes de fusta elevades en una finca forestal situada entre els paisatges de transició de la Segarra i el Solsonès.
El projecte, que fa quatre anys que es gesta, vol oferir una experiència d’immersió al bosc basada en la filosofia dels banys de bosc japonesos. “Aquest tipus de banys de bosc es coneixen com a Shinrin-yoku al Japó, i científicament s’ha vist que redueixen l’estrès, milloren la salut cardiovascular i augmenten el benestar”, explica l’impulsor.
Antonijoan, que actualment gestiona la casa rural La Ribereta amb un enfocament de pau i ambient familiar, planteja un model d’allotjament reduït i integrat al medi. El complex preveu dotze cabanes de fusta, autònomes, d’uns 40 metres quadrats cadascuna, pensades per a quatre persones. Tot i que no estaran penjades als arbres, sí que s’aixecaran lleugerament sobre el terreny, aprofitant els desnivells suaus del bosc, per reforçar la sensació d’estada elevada i d’integració paisatgística.
“La nostra idea és que això sigui un turisme íntim i familiar, com el que ja oferim des de la nostra casa rural. No busquem res massificat, sinó un espai de connexió amb la natura i un refugi per desconnectar”, subratlla.
Les cabanes disposaran de serveis propis —bany i cuina— i estaran distribuïdes amb prou separació perquè cada unitat mantingui la seva autonomia i discreció, evitant la imatge d’un càmping convencional. L’objectiu, segons el promotor, és que el visitant tingui la sensació d’estar immers al bosc, però amb la comoditat necessària per a una estada familiar.
El projecte inclou també un petit edifici de serveis amb recepció i espai de suport, en el marc de la llicència de càmping, l’única fórmula viable en sòl no urbanitzable. Tot i aquesta figura administrativa, la proposta es defineix com un complex de dimensions contingudes.
Més enllà de l’allotjament, la iniciativa vol incorporar activitats vinculades al benestar, com sessions de ioga, respiració conscient i pràctiques orientades a potenciar la connexió amb la natura. El paisatge, dominat per roures i pins en un entorn que molts visitants associen a la Toscana catalana, esdevé l’eix central de l’experiència.
Actualment, el projecte es troba en fase de tramitació urbanística. Després de l’exposició pública i la primera revisió per part d’Urbanisme, els promotors treballen en l’esmena d’una desena d’al·legacions tècniques, principalment relacionades amb accessos, amplades de camins per a emergències i ajustos puntuals en la ubicació d’algunes cabanes.
El calendari d’execució dependrà de l’aprovació definitiva. Un cop obtinguda la llicència, s’activarà la redacció executiva i la construcció, que es preveu progressiva.
Per al municipi de Biosca i l’entorn més immediat, la iniciativa pot representar una nova oportunitat de dinamització econòmica i turística, tal com ha explicat Ramon Antonijoan. El projecte complementaria l’oferta rural existent i podria generar activitat i ocupació, reforçant alhora la projecció d’un paisatge sovint discret però d’alt valor natural.
