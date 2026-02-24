Per una Solsona científica en clau de dona
Un cicle de xerrades a l’Sputnik apropa investigadors locals a tots els públics amb ponències sobre medicina, biotecnologia o arquitectura amb especial atenció al rol femení
Solsona farà el mes de març un gir cap a la ciència amb el cicle de xerrades de divulgació científica Set de Ciència, que se celebrarà els divendres 6 i 13 a les 19.30 hores a l’Sputnik. L’activitat busca apropar els projectes i estudis de científics i científiques locals a tots els públics en un format entenedor, curós i amè, amb la possibilitat de gaudir d’una cervesa o refresc durant les ponències.
Organitzat per Solsciència, l’entitat formada per científiques solsonines, la tercera edició del cicle té com a objectiu donar visibilitat al talent local i crear referents femenins en l’àmbit científic. Els protagonistes seran investigadors i investigadores de Solsona i de Catalunya que treballen en àmbits tan diversos com la medicina, l’arquitectura, els incendis forestals, la biotecnologia, l’òptica o la química de la taula periòdica, amb algun tema sorpresa que es reservarà fins a l’acte.
Enguany, com a novetat, cada sessió comptarà amb tres ponents, en lloc dels quatre habituals. El divendres 6 de març, coincidint amb la commemoració del Dia de la Dona, les ponències seran de Clàudia Gangolells i Torra sobre medicina femenina, Mireia Massana i Serra sobre química, i Genís Cardona i Torradeflot sobre òptica i miopia.
El divendres 13 de març hi intervindran Raquel Estany i Jané amb arquitectura ecosòfica, Andrea Duane i Bernedo parlant d’incendis forestals, i Albert Algué i Garriga amb una xerrada de biotecnologia. Aquesta segona sessió comptarà també amb un convidat sorpresa que tractarà un tema que promet captivar el públic, i amb els ja tradicionals premis finals per als assistents.
Les xerrades de Set de Ciència són una oportunitat per descobrir el treball dels nostres veïns, amigues i familiars, i per entendre com la ciència pot transformar la vida de les persones i del nostre planeta.
